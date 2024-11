L’application Météo de Pixel est désormais disponible sur les anciens appareils Pixel

Après avoir introduit l’application Pixel Weather sur la série Google Pixel 9, le géant de la recherche étend la prise en charge aux appareils plus anciens. Dans le cadre du Pixel Drop d’octobre 2024, les appareils plus anciens auront désormais accès à l’application Pixel Weather à partir d’aujourd’hui.

La nouvelle application météo est déployée aujourd’hui et devient disponible pour la série Pixel 6 et tout appareil Pixel plus récent sorti depuis 2021. Cela inclut la tablette Pixel, comme l’indiquent les rapports.

Une fois le logiciel disponible, vous pouvez l’installer via le Play Store. La mise à jour est fournie pour le service d’arrière-plan com.google.android.apps.weather préchargé. Pour accéder à la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le Play Store et sélectionnez l’icône de votre profil. Ensuite, accédez à « Gérer les applications et les appareils » et sélectionnez « Mises à jour disponibles ». Ici, vous pourrez appuyer sur « Tout mettre à jour » lorsque le logiciel sera disponible. Votre appareil installera alors la version 1.0.20240910.x.

Une fois terminé, la nouvelle icône Météo sera disponible dans le lanceur. Pixel Weather propose une toute nouvelle interface utilisateur avec laquelle interagir. En plus de cela, l’application prend en charge de nouvelles fonctionnalités, un nouveau widget Météo et des données qui peuvent être réorganisées en fonction des préférences. Heureusement, pour les Canadiens, Pixel Weather vous permet de changer les unités intégrées à l’application de °F à °C.

Une fois connecté avec votre compte Google, Pixel Weather enregistrera vos emplacements et se synchronisera sur tous les appareils. Ce qui est intéressant, c’est que toutes les personnalisations sont uniques à chaque ville que vous enregistrez et synchronisez avec Pixel Weather. Avec une disposition à deux colonnes, vous pouvez décider du type de données météorologiques que vous souhaitez voir.

Grâce à Pixel Weather, vous bénéficiez de données à jour sur la température actuelle, la qualité de l’air, la visibilité et l’indice UV. L’application vous permet également de voir les niveaux d’humidité, le nombre de pollens et la pression atmosphérique. Dans l’ensemble, il s’agit d’une expérience assez robuste, couvrant toutes les principales facettes de ce que vous attendez d’une application moderne sur l’eau.

Source: AndroidAutorité