L’application Media Talent Discovery Husslup passe de la version bêta au lancement public

L’application de découverte de talents médiatiques Husslup est passée d’une phase bêta sur invitation uniquement à un lancement public de son service. L’application, qui permet aux utilisateurs de l’industrie des médias de disposer d’une base de données pour trouver des pigistes au-dessus et au-dessous de la ligne à embaucher, a également introduit un rapport démographique sur les embauches permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de diversité.

Husslup propose une base de données de près de 10 000 indépendants, ainsi que des outils de gestion des flux de travail du personnel et un rapport démographique. Les sociétés existantes qui ont participé à la phase bêta de Husslup continueront à bénéficier d’un accès gratuit pendant une durée limitée, tandis que l’accès ouvert à tous commence cette semaine à partir de 34,99 $ par mois pour les forfaits individuels, en plus des forfaits studio à prix personnalisés. Husslup proposera également des essais gratuits de deux semaines.

Les membres créatifs indépendants continueront également d’avoir un accès gratuit pour créer leur profil et réseauter avec d’autres. Fondée par H Schuster, la mission de l’entreprise est de démocratiser et de diversifier l’accès à l’industrie du divertissement en connectant les créatifs du monde entier entre eux et avec les entreprises. La société travaille avec plus de 50 studios, sociétés de production et autres organisations professionnelles pour soutenir les rôles du personnel dans l’ensemble du secteur, notamment NBCUniversal, Telemundo, Blumhouse Productions, AGBO Films des frères Russo, Bankable Productions de Tyra Banks, This Radicle Act de Don Cheadle, World de merveille et plus encore.

Quant à l’introduction de rapports démographiques, Husslup note que plus de 65 % des membres de Husslup se sont identifiés comme issus de la diversité, « ce qui facilite la recherche de candidats qualifiés sous-représentés ». Dans ce cadre, Husslup propose des abonnements gratuits à certains médias, guildes et organisations communautaires à but non lucratif pour des reportages sur la diversité.

En outre, Husslup s’est associé à Women in Film pour devenir un outil de reporting pour le ReFrame Stamp de l’organisation pour la parité des sexes. Husslup permettra aux productions de suivre et de soumettre leurs rapports à ReFrame à partir du mois prochain.

“Husslup a collaboré incroyablement avec nous pour créer cette fonctionnalité de reporting”, a déclaré Andria Wlson Mirza, directrice de ReFrame. « Nous sommes ravis de travailler avec eux pour poursuivre notre mission consistant à créer des outils pratiques pour parvenir à la justice de genre. »

H Schuster, PDG et fondateur de Husslup, a ajouté : « Les études universitaires montrent à maintes reprises que l’écosystème de production doit faire un meilleur travail en matière d’embauche d’un large éventail de candidats. Depuis le début, notre mission a été d’utiliser la technologie pour démocratiser l’accès à l’industrie en connectant efficacement les meilleurs créatifs aux entreprises qui ont besoin de les embaucher. Notre nouvelle suite d’outils permet aux studios et aux sociétés de production de répondre à leurs besoins en personnel de manière rentable.