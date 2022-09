L’application Kollona Amn transforme les citoyens en police des médias sociaux

BEYROUTH –

Une application saoudienne qui permet aux gens ordinaires de “jouer le rôle d’un policier” a peut-être alerté les autorités sur les tweets d’un étudiant dont la condamnation à 34 ans de prison a suscité une condamnation internationale.

Quelques semaines seulement après le verdict contre Salma al-Shehab – une doctorante à l’Université britannique de Leeds – des groupes de défense des droits affirment qu’une autre femme a été condamnée à 45 ans de prison pour ses publications sur les réseaux sociaux – soulignant une répression ciblant les femmes en ligne.

Nourah bint Saeed al-Qahtani a été reconnue coupable d’avoir « utilisé Internet pour déchirer le tissu social (saoudien) », selon DAWN, un groupe de défense des droits humains basé à Washington.

Bien qu’il ne soit pas clair comment les messages de Qahtani ont été détectés, les groupes de défense des droits pensent que Shehab a été signalé par des citoyens utilisant Kollona Amn, une application gouvernementale qui permet aux citoyens d’alerter les autorités sur des incidents quotidiens comme des accidents de la route ou des comportements suspects.

“Je suis allé sur votre compte, et je l’ai trouvé pitoyable et plein de déchets, j’ai pris plusieurs photos et je les ai envoyées à Kollona Amn”, a posté un utilisateur sous un commentaire de Shehab, une capture d’écran examinée par la Fondation Thomson Reuters a montré .

Kollona Amn, qui signifie “nous sommes tous la sécurité” en arabe, a été téléchargé plus d’un million de fois depuis la boutique Google Play.

Bien qu’elle se présente comme une application utilitaire pour accélérer les “missions de sauvetage”, les militants des droits de l’homme affirment qu’elle aide les autorités à élargir leur filet aux militants et aux dissidents considérés comme une menace pour le gouvernement saoudien.

“Le problème en Arabie saoudite est que leur compréhension d’un crime est bien plus large que ce qui est reconnaissable en vertu du droit international”, a déclaré Rothna Begum, chercheuse sur les droits des femmes à Human Rights Watch (HRW).

“C’est tellement large et vague; tout pourrait être un crime.”

Le ministère saoudien des communications et de l’information n’a pas pu être joint pour commenter, mais des responsables ont déclaré précédemment que le pays ne comptait pas de prisonniers politiques.

“Nous avons des prisonniers en Arabie saoudite qui ont commis des crimes et qui ont été jugés par nos tribunaux et ont été reconnus coupables”, a déclaré le ministre d’État aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir à Reuters en juillet.

VIGILANTISME NUMÉRIQUE

Les groupes de défense des droits affirment que les trolls Twitter employés par le gouvernement parcourent les médias sociaux à la recherche de dissidence, harcelant quiconque semble s’écarter de la ligne officielle.

Mais sans le type de surveillance rendu possible via l’application Kollona Amn, les militants des droits affirment qu’il aurait été difficile pour le gouvernement de détecter la présence de Shehab sur Twitter.

Les utilisateurs de Twitter peuvent utiliser Kollona Amn pour signaler les tweets d’autres utilisateurs en identifiant le compte de l’application ou le pseudonyme de l’agence de sécurité de l’État du pays.

Lina al-Hathloul, responsable de la surveillance et de la communication chez ALQST, un groupe de défense des droits, a déclaré qu’elle avait documenté au moins huit autres cas de comptes en ligne étiquetant le compte de Kollona Amn sous les tweets des militants.

“Ils veulent vraiment que la société civile soit invisible, ils ne veulent pas que les gens existent, pas même en ligne”, a-t-elle ajouté.

Partout dans le monde, des applications similaires ont donné lieu à une vague de vigilantisme numérique – des outils qui permettent aux gens de prévenir la police aux excès de vitesse aux infractions aux règles COVID-19.

Ils sont souvent controversés.

En Afrique du Sud, les groupes de discussion WhatsApp qui font également office de surveillance de quartier ont été critiqués pour être racistes, tandis qu’en Inde, les soi-disant cybervolontaires recrutés par le gouvernement s’attaquent aux contenus en ligne qu’ils jugent illégaux ou antinationaux.

PEUR ET DEVOIR

En Arabie saoudite, ce n’est pas la première fois qu’une application diffusée par le gouvernement suscite les critiques de groupes de défense des droits de l’homme, malgré les affirmations officielles selon lesquelles les outils visent simplement à rendre les tâches quotidiennes plus faciles et plus sûres.

L’application Tawakalna – qui signifie “en Dieu, nous avons confiance” en arabe – est à l’origine l’outil de traçage COVID-19 de l’Arabie saoudite.

Désormais, il comprend une fonctionnalité de signalement qui permet aux citoyens de déposer des plaintes, par exemple concernant des violations présumées de la construction, ont déclaré des militants des droits.

Une autre application, Balagh, invite les gens à signaler les employés corrompus du gouvernement et les violations commerciales, mais est parfois utilisée pour régler des vendettas personnelles, ont-ils ajouté.

L’application Absher est utilisée par les Saoudiens qui parrainent des travailleurs étrangers pour autoriser leurs employés à quitter le pays, mais les critiques disent qu’elle sert souvent à restreindre la libre circulation des travailleurs vivant dans le royaume.

Selon un rapport de HRW de 2019, les employeurs peuvent le faire en délivrant des visas de sortie et d’entrée avec des dates précises ou en contrôlant leurs visas de sortie.

L’application a été lancée en 2015 lorsque les femmes avaient besoin de l’approbation de leurs tuteurs masculins pour voyager, offrant aux hommes un moyen simple de contrôler les mouvements de leurs proches.

Convaincre les Saoudiens ordinaires de s’espionner et de se dénoncer les uns les autres est souvent considéré comme un devoir national, a déclaré Taha Alhajji, consultant juridique pour l’Organisation euro-saoudienne des droits de l’homme.

“L’autre méthode est la peur : si quelqu’un est au courant d’une violation et ne la signale pas, alors il est partie à cette violation. La personne qui dissimule un crime est considérée comme un complice.”

“SUIVI PARTOUT”

Les verdicts contre Shehab et Qahtani ont ébranlé la communauté des militants saoudiens et refroidi les espaces numériques du pays, ont déclaré des militants.

Depuis que Shehab a été condamnée, les utilisateurs des médias sociaux se sont penchés sur ses comptes personnels et ceux appartenant à sa famille, déterrant d’anciens messages dans le but de la discréditer.

Une utilisatrice a partagé des commentaires publiés par ses parents, balisant les comptes Twitter de Kollona Amn et de l’agence de sécurité de l’État (PSS), selon des captures d’écran vues par la Fondation Thomson Reuters.

“J’espère que @pss_ar et @kamnapp examineront les informations ci-dessus et tiendront sa mère et son père responsables”, a écrit un utilisateur sous un message du père de Shehab.

La condamnation de la mère de deux enfants a été largement considérée comme un avertissement aux défenseurs des droits humains du royaume, a déclaré Khalid Ibrahim, directeur exécutif du Gulf Center for Human Rights, basé au Liban.

“Ils ont l’impression d’être suivis partout où ils vont, même s’ils sont en exil”, a-t-il déclaré.



Reportage de Nazih Osseiran; Montage par Helen Popper.