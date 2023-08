L’application iOS Twitter renommée X après qu’Apple ait fait une exception

Il y a 26 lettres dans l’alphabet anglais, mais Elon Musk ne se soucie que d’une seule – X. C’est le nouveau nom de Twitter, mais le changement s’est heurté à un problème inattendu. La plate-forme App Store d’Apple a une règle non écrite selon laquelle les noms d’applications doivent comporter au moins deux caractères.

Apple a fait une exception pour Musk et lui a permis de changer le nom de l’application en « X », comme vous pouvez le voir ici:

L’application a également été renommée X sur le Google Play Store. Cependant, comme vous l’avez peut-être déjà entendu, le logo X au-dessus du siège social de la société à San Francisco a été supprimé.

Quoi qu’il en soit, Musk espère transformer X en quelque chose de similaire au WeChat chinois, sauf pour le marché mondial. PDG Linda Yaccarino décrit les objectifs de la plate-forme en tant que tels :

X est l’état futur de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l’IA, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons à peine à imaginer.

Il reste à voir si ce changement de marque est une idée intelligente ou non – Twitter était un nom familier, après tout. Même Google et Facebook ont ​​conservé les noms de leurs produits les plus populaires lorsqu’ils se sont réorganisés en Alphabet et Meta, respectivement. Ce n’est pas seulement le nom du site/de l’application non plus, le mot « tweet » était entré dans l’usage courant, mais il a maintenant été remplacé par le générique « post ».

