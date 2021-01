La plate-forme de vidéo courte indienne Chingari a qualifié la décision de ByteDance de réduire ses effectifs indiens de « malheureuse », ajoutant que la société embaucherait certains de ses « talents potentiels ». La déclaration de Chingari est intervenue après la publication en ligne d’un mémo interne de la société mère de TikTok qui notait l’évolution des licenciements, à la suite de la décision du gouvernement indien de maintenir son interdiction sur 59 applications chinoises. L’interdiction date de juin de l’année dernière lorsque les tensions politiques entre les deux voisins se sont accrues au-dessus de leur frontière contestée. Le gouvernement indien avait interdit 267 applications chinoises dans le pays entre juin et novembre 2020 pour des raisons de sécurité nationale.

Pendant ce temps, un rapport de Reuters publié plus tôt dans la journée indique qu’une note interne de ByteDance aux employés indiens met en évidence la déception de l’entreprise face au manque de clarté sur l’interdiction de TikTok en Inde. Sans préciser combien d’employés perdraient leur emploi, le mémo dit: «Nous ne pouvons tout simplement pas rester pleinement dotés de façon responsable tant que nos applications restent inopérantes … nous ne savons pas quand nous reviendrons en Inde.»

Suite à ce rapport, le co-fondateur de Chingari, Aditya Kothari, a qualifié la décision de la société mère de TikTok, ByteDance, de « malheureuse », et a déclaré que cette décision était attendue depuis « longtemps depuis que le gouvernement a interdit les applications chinoises ». Dans une déclaration à News18, le dirigeant de Chingari ajoute: « En ce moment, c’est une excellente opportunité et une grande motivation pour les entrepreneurs indiens de montrer leur potentiel et de se développer avec un excellent produit … C’est dommage pour le licenciement. Aucune entreprise ou fondateur ne le souhaite. pour son employé. Nous embaucherons certains des talents potentiels. «

Chingari dans une déclaration distincte du début de la journée a également salué la décision du gouvernement d’imposer une interdiction permanente des applications chinoises. «C’est une énorme motivation pour nous et pour l’ensemble de l’écosystème des startups indiennes en général, car nous avons maintenant l’opportunité de leur montrer et d’afficher le type de compétences et d’entrepreneuriat que l’écosystème des startups indiennes a à offrir», a ajouté la société.

La plate-forme de vidéo courte basée en Inde a connu une énorme popularité l’année dernière après la sortie de TikTok de Google Play et d’Apple App Store spécifiques à l’Inde. L’application avait également dépassé un crore de téléchargements, quelques semaines à peine après l’interdiction initiale de TikTok en Inde. Notamment, certaines autres applications telles que Moj, Josh et Mitron ont également vu une augmentation des téléchargements dans le court espace des applications vidéo après la sortie de TikTok.