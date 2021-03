L’application ICICI Bank iMobile Pay est désormais utilisée par 1 million d’utilisateurs d’autres banques pour les paiements UPI et plus

ICICI Bank a annoncé que plus d’un million de clients d’autres banques ont commencé à utiliser l’application «iMobile Pay», près de trois mois après avoir étendu la plate-forme à tous les utilisateurs. Dans un communiqué, la banque basée à Bombay dit qu’elle prévoit que ce nombre doublera probablement dans deux mois. D’autre part, l’application iMobile Pay pour Android et iOS propose plus de 170 services bancaires à ses clients natifs. ICICI Bank ajoute que son application mobile a enregistré une bonne quantité de traction provenant de grands métros comme Mumbai, Delhi, Bengaluru et Chennai, ainsi que d’autres grandes villes telles que Pune, Hyderabad, Ahmedabad, Jaipur, Lucknow et Patna. D’autres régions de l’Inde telles que Indore, Ludhiana, Bhubaneswar, Guwahati, Agra, Kochi et Chandigarh ont également contribué de manière significative à la croissance du nombre d’utilisateurs, note la société.

La croissance de la base d’utilisateurs de l’application iMobile Pay est également attribuée à l’introduction des paiements basés sur UPI. Les clients de n’importe quelle banque ont la possibilité d’associer leur compte à l’application pour utiliser les paiements UPI. ICICI Bank affirme que l’application Pay to Contacts a été la fonctionnalité la plus utilisée. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent vers un numéro de mobile, un identifiant UPI ou un portefeuille numérique.

Les autres services tels que «Scan to Pay», «Vérifier le solde» et «Paiements de factures» ont connu une utilisation maximale. Les tendances montrent en outre que des fonctionnalités telles que le « suivi de l’état des demandes » pour les cartes de crédit ou les prêts, le transfert de fonds et la création d’APV sont également appréciées des utilisateurs. ICICI Bank n’a pas précisé le calendrier des tendances.

S’exprimant davantage sur le développement, Bijith Bhaskar, responsable des canaux numériques et des partenariats chez ICICI Bank, a déclaré qu’après le lancement d’iMobile en 2008, l’application avait un nouvel avatar en décembre 2020 et le nom avait été changé en iMobile Pay. Il a ajouté: «L’objectif de cette entreprise était d’offrir aux clients de n’importe quelle banque les avantages de paiements transparents et de services bancaires numériques via notre application. Nous avons rendu cela possible en tirant parti de l’infrastructure interopérable de NPCI. » Outre les services de paiement, l’application ICIC iMobile Pay permet également aux clients d’ouvrir un compte d’épargne ICICI Bank numériquement ou de demander une carte de crédit sans frais d’adhésion. Les clients peuvent également consulter les offres liées à ICICI Bank ou demander un prêt personnel.