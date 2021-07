L’application Google TV obtient 3 nouvelles fonctionnalités

L’application Google TV sur votre téléphone Android reçoit cette semaine une mise à jour qui apporte au moins trois nouvelles fonctionnalités ou améliorations à l’expérience. Google améliore l’apparence générale, ajoute encore plus de recommandations et vous permet de choisir plus de sources de contenu.

Le premier changement concerne l’expérience utilisateur, où Google dit ils ont ajouté de nouvelles affiches de films et d’émissions 16:9, des partitions Rotten Tomatoes sous chaque affiche et un marquer comme regardé bouton pour aider le système de recommandations.

Le deuxième changement concerne les recommandations, ce qui signifie que vous verrez plus de lignes de contenu que Google pense que vous voudrez. Google a également amélioré son système de recommandation pour vous proposer des émissions qui correspondent réellement à vos intérêts.

Et enfin, le troisième changement concerne les sources de contenu, avec Discovery+, Viki, Cartoon Network, PBS Kids, Boomerang, YouTube TV, Philo et fuboTV désormais comme options à vérifier pour vous montrer des émissions et des films. Une fois que vous êtes mis à jour vers la nouvelle version, vous pouvez les trouver en appuyant sur l’icône de votre profil (en haut à droite) et en choisissant « Gérer les services ».

Encore une fois, cette mise à jour se déploie cette semaine sur Android !