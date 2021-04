Google a récemment détaillé sur ses forums d’assistance qu’un changement majeur est en cours pour les utilisateurs de Google Play Films et TV sur certaines plates-formes, en particulier celles qui utilisent le service sur les téléviseurs intelligents Roku, Samsung, LG et Vizio. À partir du 15 juin, cette application autonome disparaîtra. Oh oh.

N’ayez pas peur, cependant, comme Google détaille, vous trouverez vos films et émissions dans l’application officielle YouTube. Selon eux, « Connectez-vous simplement avec votre compte Google dans l’application YouTube, vous aurez alors accès à tous vos achats précédents et pourrez parcourir, acheter et louer du nouveau contenu. »

Il y a une liste complète de choses que vous devez savoir apparemment.

Tous vos achats précédents seront disponibles sur YouTube.

Vos crédits Google Play peuvent être utilisés sur YouTube pour effectuer des achats.

Les achats de la bibliothèque familiale Play peuvent être consultés sur YouTube, mais les achats effectués sur YouTube ne prennent pas en charge le partage familial. Les achats effectués sur le site Web ou l’application Google Play Films et TV continueront de prendre en charge le partage familial.

Votre liste de surveillance n’est pas disponible sur YouTube, mais vous pouvez configurer des listes de lecture.

Donc, même si cela peut sembler mauvais, ce n’est pas le cas. Vos affaires sont en train d’être déplacées. Google aime faire ce genre de chose. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est Google.

// Assistance Google