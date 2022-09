Dans le dernier rapport “APK Insight” de 9to5Google, une mise à jour récente de l’application Google Messages a préparé l’application pour quelques nouvelles fonctions de messagerie des fonctionnalités existantes. Ces fonctions inachevées

Que vous envoyiez un SMS/MMS standard ou un message RCS, vous pouvez envoyer et recevoir des messages vocaux. Dans une future mise à jour, vous pourrez voir les transcriptions de vos messages vocaux pour vous aider à communiquer plus facilement, peut-être dans des contextes où vous ne pouvez pas écouter un message à haute voix. La fonctionnalité a été activée manuellement, puis testée dans le rapport.









Source : 9to5Google

Les captures d’écran révèlent que la transcription du mémo vocal se produit sur l’appareil. Lors des tests, il y avait un net retard lors de la transcription d’un mémo vocal de plus de 10 secondes.

Les transcriptions peuvent être utiles lorsque le son des messages vocaux n’est pas clair ou que l’écoute n’est pas une option. Les messages vocaux sont transcrits uniquement sur votre appareil et le contenu de la transcription n’est pas envoyé à Google. Gérer à tout moment dans les paramètres.

Les réactions de Google Messages vous permettent d’ajouter un emoji en réponse à tout message que vous recevez via RCS. Une nouvelle mise à jour vous permettrait de réagir à un message en utilisant n’importe quel emoji, et pas seulement l’un des sept emojis actuellement disponibles.









Source : 9to5Google

Dans cette fonctionnalité mise à jour, l’emoji pouce vers le bas est remplacé par une icône qui affiche tous les autres emojis. La fonctionnalité a été activée et testée manuellement, et les utilisateurs pouvaient recevoir de nouveaux emojis en guise de réactions, que la fonctionnalité soit activée ou non.

Enfin, il existe une nouvelle vue de la galerie lors du choix du contenu à envoyer à un ami via Messages. Plutôt que de faire défiler horizontalement lors de la sélection d’une photo, le menu des pièces jointes de la galerie apparaîtra et vous permettra de faire défiler verticalement.









Source : 9to5Google

Ces fonctionnalités peuvent venir dans une future version de l’application Messages, mais elles n’ont pas été confirmées, elles peuvent donc ou non se retrouver dans de nouvelles versions.

La source