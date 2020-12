Google a annoncé une nouvelle application, Look to Speak, qui permettra aux personnes atteintes de troubles de la parole et de la motricité de communiquer via leur smartphone. Comme le nom de l’application l’indique, les utilisateurs peuvent utiliser leurs yeux pour choisir des phrases pré-écrites pour que leur téléphone s’exprime à voix haute. L’application est disponible pour les smartphones Android et les détails de sa disponibilité iOS restent flous. Il fonctionne avec Android 9.0 et supérieur, y compris Android One.

Dans un article de blog, Richard Cave, orthophoniste, a déclaré qu’il avait commencé à travailler avec Google sur le projet plus tôt cette année. «Alors que les appareils mobiles deviennent de plus en plus omniprésents et puissants, avec des technologies comme l’apprentissage automatique intégrées, j’ai réfléchi aux façons dont les téléphones peuvent fonctionner avec les technologies d’assistance», a ajouté Cave. Le message explique que pour utiliser l’application Look to Speak, les utilisateurs devront regarder à gauche, à droite ou en haut pour sélectionner des phrases préexistantes qui seraient communiquées à haute voix via le microphone du mobile. Les utilisateurs auront également la possibilité de créer des mots et des phrases en utilisant leurs mouvements oculaires.

« Peut-être que ma fonction préférée est la possibilité de personnaliser les mots et les phrases – elle permet aux gens de partager leur voix authentique. Les paramètres de sensibilité du regard peuvent être ajustés, et toutes les données sont privées et ne quittent jamais le téléphone », a ajouté Cave. le billet de blog.

Google affirme que le projet Look to Speak fait partie de son programme Start With One, qui consiste en un ensemble d’expériences qui ont commencé par travailler avec une seule personne pour créer quelque chose de « percutant pour eux et leur communauté ». Il a également été ajouté que Look to Speak ne remplace pas les appareils d’aide à la communication robustes car ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités. L’application est conçue pour envoyer ces «messages courts importants» là où l’autre appareil de communication ne peut pas aller.