L’application Google Health voudra vos données médicales

Selon les captures d’écran qui ont été publiées sur le Web, Google teste en interne un nouveau Google Santé application, dédiée au stockage de vos dossiers médicaux personnels et à leur partage en cas de besoin avec votre famille.

D’après les captures d’écran publiées par 91mobiles, nous pouvons voir que les utilisateurs pourraient importer leurs dossiers médicaux et les informations des visites passées chez le médecin. Vous pourrez également consulter les résultats du laboratoire. Au bas de l’application, vous avez vos onglets de navigation, avec des options pour les enregistrements, les contacts et le partage disponibles.

À l’heure actuelle, Google n’a pas d’application publique qui fait ces choses, donc je vois comment quelque chose comme ça pourrait être utile. Par exemple, mon application Kaiser est parfois assez difficile à utiliser. Cependant, j’aurais également besoin de voir quel type d’informations Google collecte auprès des utilisateurs de cette application. Je ne suis pas sur le point de recevoir des annonces en fonction des résultats de mes tests. Je suis sûr que Google essaiera d’être très transparent sur la confidentialité en ce qui concerne cette application, si elle est publiée.

À l’heure actuelle, l’application semble être en test interne et même pas encore complètement allumée en vert. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Vous êtes prêt à transmettre vos données médicales à Google ?

// 91mobiles