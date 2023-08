L’application Google Camera fait l’objet d’une refonte majeure de l’interface utilisateur avec la série Pixel 8

Une source liée à Autorité Android des captures d’écran partagées de la nouvelle refonte de l’interface utilisateur de Google Camera, qui sera probablement introduite avec la prochaine gamme Pixel 8 cet automne. La dernière grande refonte du design remonte à 2019, il est donc intéressant de voir ce que Google réserve à ses utilisateurs Pixel.

La première chose à remarquer est la séparation nette entre les modes Photo et Vidéo. Une bascule dédiée tout en bas de l’application vous permet de choisir si vous souhaitez prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Ce n’est qu’alors que vous pourrez choisir le mode correspondant dans le carrousel. Auparavant, tous les modes étaient mélangés dans le rolodex.









Séparation des modes photo et vidéo

Le bouton bascule entre la caméra frontale et celles à l’arrière a changé de place avec le dernier aperçu de photo (également un raccourci vers la Galerie). Il est maintenant conforme à la plupart des applications d’appareil photo Android d’autres fabricants, mais il faudra du temps pour s’y habituer pour les utilisateurs de Pixel.

Le menu des paramètres supplémentaires apparaît après un balayage depuis le bas du viseur, mais il ne semble pas être à la portée du pouce si vous utilisez le plus grand modèle Pro.









Menu des paramètres

Enfin, Google a modifié l’ordre de certains modes de l’appareil photo et en a regroupé d’autres. Google a peut-être l’intention d’encourager les utilisateurs à s’engager davantage dans certains des modes, tels que l’exposition longue et le panoramique d’action.











Modes photo

De plus, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée Staggered HDR, qui vise à accélérer le processus de capture et à minimiser les artefacts. Il atteint l’efficacité avec des temps raccourcis entre les images. La fonction Adaptive Torch permet au logiciel d’ajuster dynamiquement l’intensité du flash en fonction de l’environnement d’éclairage. Et puis il y a la fonctionnalité Segmentation AWB qui applique un traitement variable à différentes zones de l’image pour la rendre plus réaliste.









Modes vidéo

