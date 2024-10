L’application Gemini obtient un thème sombre légèrement meilleur sur Android

Après être passé à l’invite « Demander à Gemini » au début de cette semaine, Google apporte encore plus de modifications à Gemini sur Android qui améliorent l’apparence de l’application dans le thème sombre.

Le signe « plus » à gauche qui vous permet de télécharger des fichiers/images n’est plus placé dans un cercle. (Il n’y a aucun changement dans le gemini.google.com interface.) En tant que tel, cela devient un peu plus grand, avec ce changement apporté tout au long de l’expérience mobile Gemini, y compris dans les conversations.

Pendant ce temps, la pilule du microphone et de la caméra laisse tomber le fond bleu clair. C’est maintenant un gris très clair qui correspond au bouton Gemini Live. Ce design n’est pas aussi distinctif qu’avant, mais il est assez simple et légèrement meilleur pour le thème sombre.

Lundi contre vendredi











Nous constatons ces changements de thème « plus » et sombre dans Gemini avec la version bêta 14.42 de l’application Google.

Google a apporté de nombreuses modifications à l’application Gemini ces dernières semaines, la simplification étant apparemment l’objectif primordial.











