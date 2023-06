L’application Galaxy Enhance-X est désormais disponible sur certains smartphones Samsung Premium – Samsung Global Newsroom

Développée depuis sa phase bêta comme on le voit sur la série Galaxy S23, l’application Galaxy Enhance-X de Samsung est désormais disponible pour une large gamme de smartphones Galaxy premium via le Galaxy Store. Cette nouvelle application d’édition d’images permet aux utilisateurs de personnaliser et de remasteriser librement leurs photos, en particulier dans les moments où une ombre parasite indésirable, une distorsion de l’objectif ou un déséquilibre d’éclairage ruine presque une excellente photo.

Propulsé par l’IA, Galaxy Enhance-X offre une amélioration d’image complète en un clic ainsi que la flexibilité d’ajuster des fonctionnalités spécifiques, y compris l’effet HDR et Moiré. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de faire ressortir le meilleur de toutes leurs photos.

Édition photo puissante et précise

Pour les moments où vous sentez que votre photo a besoin d’un lifting plus général et complet, la fonction Magic de Galaxy Enhance-X est une solution unique capable d’apporter des améliorations complètes mais intuitives à votre image. D’un simple toucher, la fonction Magic tirera parti de l’apprentissage en profondeur et de l’IA pour affiner automatiquement tout bruit visuel, flou et détails faibles, améliorant considérablement la qualité de l’image — immédiatement.

Galaxy Enhance-X offre également aux utilisateurs une large gamme d’outils avec lesquels ils peuvent personnaliser leurs images. HDR, par exemple, analyse les hautes lumières, les ombres, la luminosité et le contraste, élargissant la plage dynamique de l’image et rendant son éclairage plus riche sans sacrifier la qualité. Comme de nombreuses fonctionnalités de Galaxy Enhance-X, il offre également différents niveaux d’intensité — de 0 à 4 dans le cas du HDR. De plus, les images que nous recevons via les médias sociaux ou d’autres applications de messagerie nous parviennent souvent compressées après avoir été téléchargées en ligne. Dans de tels cas, l’outil Upscale augmente jusqu’à quatre fois la résolution des images inférieures à 1 MP pour des détails cohérents et nets.

Pour cibler des zones spécifiques avec précision, Galaxy Enhance-X dispose de fonctions telles que Fix Moiré et Remove Shadows. Avec Fix Moiré, les utilisateurs peuvent lisser les motifs répétitifs et ondulés qui se produisent souvent lors de la prise de photos d’écrans d’ordinateurs portables, de téléviseurs ou de moniteurs. Parce que les ombres peuvent parfois se retrouver dans les photos même dans des environnements intérieurs bien éclairés, Supprimer les ombres les isole et les supprime pour des images lumineuses et audacieuses sans silhouettes intrusives.

Les capacités de Galaxy Enhance-X ne s’arrêtent pas seulement aux photos prises au cours des 10 dernières minutes. L’outil Old Photo exploite l’IA générative pour restaurer et apporter une clarté supplémentaire aux photos anciennes ou endommagées. Lors de l’optimisation, Old Photo s’assure également de conserver tous les détails du visage, tels que les expressions, exactement tels qu’ils étaient sur la photo d’origine, de sorte que la photo résultante est plus claire et plus précise.

Les autres principales fonctions d’édition de Galaxy Enhance-X incluent Brighten, Fix Blur, Sharpen, Remove Reflection et Fix Lens Distortion, tandis que les fonctions Portrait et Face aident à optimiser spécifiquement l’éclairage et l’équilibre des portraits.

Contrôle d’édition d’image encore meilleur au bout des doigts des utilisateurs

Avec Galaxy Enhance-X, les utilisateurs ont la liberté de choisir les modifications précises qu’ils apportent, ce qui se traduit par des images idéales rendues possibles grâce à de nouveaux niveaux de personnalisation. De plus, les puissants outils d’intelligence artificielle de l’application peuvent perfectionner les images précédemment prises ou téléchargées en plus de celles capturées avec l’application native de l’appareil photo Galaxy.

Lancement officiel le 20 juin d’une gamme de smartphones Samsung Galaxy haut de gamme,1 Galaxy Enhance-X est un nouveau niveau d’innovation d’image qui apporte une personnalisation personnalisée à chaque utilisateur ainsi qu’à n’importe quelle photo.

Téléchargez l’application Galaxy Enhance-X en suivant ce lien.

1 Disponible sur les appareils Galaxy S23, S22, S21, S20, Note20, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G et Z Flip LTE fonctionnant sur One UI 5.1 ou supérieur. La prise en charge de Galaxy Enhance-X sur les tablettes Galaxy A, Galaxy M et Galaxy sera disponible à une date ultérieure.