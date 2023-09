L’application Fitbit et son nouveau design arrivent aujourd’hui

La grande refonte de Fitbit se dirige vers les téléphones aujourd’hui après avoir été annoncée pour la première fois il y a un peu plus d’un mois. Le nouveau design divise le tout en 3 onglets (Aujourd’hui, Coach et Vous) avec de nouvelles icônes, une palette de couleurs raffinée, des graphiques plus cohérents de vos tendances en matière de santé et un enregistrement plus facile des informations sur la santé, comme les pas et la consommation d’eau.

Nous en avons déjà parlé, et l’actualité concerne en réalité le déploiement de la mise à jour de l’application à partir d’aujourd’hui. Voici donc le récapitulatif de Google des trois onglets différents entre lesquels vous danserez :

Aujourd’hui: Dans l’onglet actualisé « Aujourd’hui », vous verrez vos meilleures statistiques en un coup d’œil. Personnalisez facilement les mesures que vous afficherez en fonction de vos objectifs personnels, qu’il s’agisse d’être plus actif, de mieux dormir ou de gérer votre stress. Visualisez mieux vos progrès au cours de la journée, du mois ou de l’année écoulés avec des tableaux, des graphiques et des icônes plus cohérents qui montrent les tendances de votre santé.

Entraîneur: Rendez-vous dans le nouvel onglet « Coach » pour trouver du contenu motivant sur la santé et le fitness. Ici, vous pouvez parcourir une liste organisée d’entraînements et de séances de pleine conscience. De plus, votre abonnement Fitbit Premium déverrouille encore plus de contenu, comme des cours de HIIT et de danse cardio. Que vous cherchiez à rester en forme, à manger plus sainement ou à mieux dormir, vous pourrez trouver plus facilement le contenu que vous recherchez grâce à de nouveaux filtres. Par exemple, filtrez les entraînements en fonction du temps dont vous disposez et de l’équipement que vous souhaitez utiliser pour trouver la séance parfaite.

Toi: Dans le nouvel onglet « Vous », vous pouvez ajuster les informations personnelles et les objectifs, gérer les connexions avec la communauté et suivre les réalisations avec des badges repensés. Naviguez ici pour réfléchir à vos progrès, accéder aux évaluations et aux rapports et vous connecter avec les personnes qui comptent le plus pour vous.