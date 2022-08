L’application Facebook Gaming, rivale de Twitch d’Amazon, va fermer

Jakub Porzycki | Nurphoto via Getty Images

Facebook prévoit de fermer son application Facebook Gaming, qui permet aux utilisateurs de regarder et de jouer à des jeux vidéo à la demande.

À partir du 28 octobre, Facebook Gaming ne sera plus disponible sur iOS et Android, tandis que les fonctionnalités de jeu continueront d’être accessibles via l’application Facebook principale.

“Nous tenons à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour créer une communauté florissante pour les joueurs et les fans depuis le lancement de cette application”, a déclaré la société dans une mise à jour sur l’application Facebook Gaming.

“Il s’agissait vraiment d’un effort mené par la communauté pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook”, a-t-il ajouté.

“Malgré cette nouvelle, notre mission de connecter les joueurs, les fans et les créateurs aux jeux qu’ils aiment n’a pas changé, et vous pourrez toujours trouver vos jeux, streamers et groupes lorsque vous visiterez Gaming dans l’application Facebook.”