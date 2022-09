L’application Expert RAW de Samsung prend en charge les Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold2

Samsung a publié une nouvelle version de son application Expert RAW, qui ajoute la prise en charge de trois anciens téléphones phares – le Galaxy Note 20 Ultra, le S20 Ultra et le Z Fold2. Si vous en possédez un et que vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour vos photos et vidéos, rendez-vous sur le Galaxy App Store pour le télécharger.

La société avertit que la qualité et les délais de traitement peuvent varier car ces appareils sont plus anciens et ne peuvent pas correspondre à la puissance de traitement des produits phares actuels.

Samsung continuera à développer de nouvelles fonctionnalités pour l’application à l’avenir, mais ne vous attendez pas à ce qu’elles soient toutes disponibles sur les téléphones plus anciens. Par exemple, la série Galaxy S22 pourrait bientôt bénéficier des fonctionnalités de l’appareil photo en mode Pro en mode Hyperlapse.

