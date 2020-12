L’une des applications de cricket les plus populaires du pays, ESPNC Cricinfo fait peau neuve, a annoncé la société. L’application actualisée a été conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience plus dynamique aux fans de cricket avec une interface intuitive et riche et une narration puissante, leur permettant de découvrir le contenu de cricket le plus pertinent à tout moment. La nouvelle application renforce la proposition de valeur fondamentale d’ESPN Cricinfo consistant à fournir des nouvelles et des informations saines sur le cricket, ainsi qu’une couverture de match et un contenu surround convaincants, a déclaré la société lors de l’annonce de la nouvelle application.

La nouvelle application est livrée avec une refonte complète adaptée pour améliorer l’expérience utilisateur, l’application est désormais livrée avec un tout nouveau flux de contenu intuitif, une interface plus conviviale, des visuels meilleurs et plus convaincants, et plus encore, servant de « tout- point d’accès numérique en un pour tout ce qui concerne le cricket. » En plus des mises à jour les plus récentes et les plus complètes autour de la série de tests Inde vs Australie, l’application offrira la plus large gamme de couverture à travers le monde, y compris tous les tournois majeurs tels que IPL, PSL, BPL, BBL, CPL, ICC Cricket World Cup , County Championship, Ranji Trophy et Sheffield Shield pour n’en nommer que quelques-uns.

Le nouveau design de l’application offre aux fans de cricket une plate-forme de premier choix pour se tenir au courant de tous les événements du monde du cricket. L’une des nouvelles fonctionnalités clés introduites par ESPN Cricinfo est un carrousel de scores en direct, qui offre des mises à jour précises sur les matchs de cricket en cours ou passés. Le carrousel peut également être synchronisé avec des espaces de cricket mondiaux qui offrent aux fans de cricket une vue panoramique sur les derniers événements du cricket mondial via une interface simple.

Ensuite, identifiant l’augmentation de la demande de mises à jour instantanées des matchs et de récits approfondis sur le cricket, ESPN CricInfo a introduit une toute nouvelle interface de carte de score de cricket en direct en plus d’une expérience de lecture d’histoires améliorée. Cette fonctionnalité permet aux fans de cricket de prendre connaissance des mises à jour critiques des scores en temps réel ainsi que de longues lectures conçues par des experts, avec une perspective approfondie spécialement organisée par l’équipe éditoriale interne d’ESPN Cricinfo.

En outre, la nouvelle application affichera également les moments forts des matchs de la série de tests Inde-Australie, permettant aux fans de disposer d’un point d’accès unique pour des analyses de match uniques et des résumés vidéo pour suivre le tournoi en cours.