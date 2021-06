L’application du FBI AN0M piège des criminels présumés alors que la police procède à plus de 200 arrestations

Depuis près de trois ans, les responsables de l’application des lois sont assis dans la poche arrière de certains des plus grands chefs criminels présumés du monde. Des téléphones portables personnalisés, achetés sur le marché noir et installés avec l’application créée par le FBI, AN0M, ont circulé et gagné en popularité parmi les criminels alors que des personnalités du crime de premier plan se portaient garantes de leur intégrité.