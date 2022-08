L’application Disney+ est maintenant disponible sur Virgin TV 360

Après une longue attente, l’application Disney+ est enfin arrivée sur Virgin TV 360 – afin que les clients puissent se connecter à ce service de streaming directement sur le téléviseur.

Les abonnés Virgin TV 360 peuvent accéder à Disney+ soit via la section des applications, soit en utilisant le micro de la télécommande pour dire « ouvrez Disney+ ». Ici, les téléspectateurs peuvent diffuser des émissions comme Obi-Wan Kenobi, Mme Marvel et Only Murders in the Building, qui diffuse toujours de nouveaux épisodes.

Il y a aussi d’autres classiques, y compris tous les épisodes des Simpsons, toute la bibliothèque Pixar et bien sûr, des tonnes de contenu Marvel.

Parallèlement à la nouvelle application Disney +, Virgin déploie également un écran d’accueil personnalisé remanié, qui comprend des émissions de télévision et des films recommandés, des listes de surveillance, des enregistrements et des films loués.

Virgin TV 360 est également livré avec des profils et l’application Virgin TV Go pour diffuser des émissions de télévision et des films. Vous pouvez découvrir ce que nous avons pensé de cette boîte de divertissement dans notre revue Virgin TV 360.

Ce n’est pas le premier produit Virgin sur lequel Disney + est activé – l’application est également disponible en téléchargement sur Virgin Stream, le nouveau produit de divertissement de Virgin lancé plus tôt cette année.

Virgin TV 360 est disponible sur les forfaits Virgin TV à partir de 33 £ par mois sur un contrat de 18 mois. Pendant ce temps, vous pouvez vous inscrire à Disney + pour 7,99 £ par mois ou 79,90 £ par an.