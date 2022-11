L’application d’évaluation mobile PainChek fait son entrée dans les hôpitaux via un partenariat avec InterSystems

PainChek, développeur coté à l’ASX d’une application mobile d’évaluation de la douleur qui a été largement utilisée dans le secteur des soins aux personnes âgées, fait maintenant son entrée sur le marché hospitalier mondial via son dernier partenariat avec InterSystems.

DE QUOI S’AGIT-IL

Grâce à ce partenariat, PainChek utilisera la plate-forme de données InterSystems IRIS for Health pour s’intégrer aux systèmes EMR, y compris InterSystems TrakCare, qui gère plus d’un milliard de dossiers de santé dans le monde.

La plate-forme convertira les formats de message personnalisés de PainChek aux normes HL7 et FHIR, lui permettant d’adapter sa capacité à servir ses nouveaux marchés comme le secteur hospitalier, ainsi que les soins à domicile. À l’heure actuelle, HL7 est largement utilisé dans les hôpitaux tandis que FHIR est couramment adopté dans les soins à domicile.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’application PainChek utilise l’IA et la reconnaissance faciale pour détecter et évaluer avec précision les niveaux de douleur.

Il a été utilisé dans plus de 1 300 établissements de soins pour personnes âgées en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et à Singapour. Il a été démontré que l’application facilite l’amélioration de la gestion de la douleur, une étude révélant que son adoption dans les soins aux personnes âgées a entraîné une réduction de 20 % de l’utilisation des benzodiazépines et des médicaments antipsychotiques.

L’application de la même technologie dans le secteur hospitalier pour la première fois apportera des avantages similaires, selon InterSystems. Par exemple, au service des urgences, des évaluations précises de la douleur rendraient le triage “plus efficace”. Sur la base des précédentes intégrations DME de l’application PainChek dans les soins aux personnes âgées, les évaluations de la douleur sont automatiquement saisies dans le dossier du résident, ce qui les rend disponibles pour les solutions cliniques d’aide à la décision afin d’améliorer la gestion de la douleur.

LA GRANDE TENDANCE

Bien que ce dernier partenariat mondial marque la première incursion de PainChek sur le marché hospitalier, il n’est pas étranger aux applications hospitalières. La société a en partenariat avec la Fondation de recherche de l’hôpital Ramsay et l’Université Edith Cowan sur une recherche de deux ans sur les moyens de ralentir ou d’arrêter la progression de la fragilité chez les patients hospitalisés à l’aide d’une application mobile d’évaluation de la douleur.

Par ailleurs, PainChek travaille actuellement sur une version de son application d’évaluation de la douleur pour les enfants handicapés non verbaux. Son développement a été soutenu par une subvention de 260 000 $ du gouvernement d’Australie-Occidentale.

ENREGISTREMENT

“Nous savons par expérience dans les soins aux personnes âgées à quel point il est important de se connecter aux systèmes EMR. InterSystems IRIS for Health facilite cela et augmente notre capacité à nous connecter aux hôpitaux et, à l’avenir, à d’autres secteurs comme les soins à domicile qui bénéficieraient également de une évaluation de la douleur facile à utiliser et fiable », a déclaré le PDG de PainChek, Philip Daffas, à propos de leur partenariat avec InterSystems.