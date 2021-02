L’application d’enregistrement vocal de Google obtient une interface de bureau via le Web

L’une des fonctionnalités les plus convaincantes du Google Pixel est son application d’enregistrement vocal. Actuellement exclusivement disponible sur tous les téléphones Pixel, l’application d’enregistrement vocal transcrit la voix (uniquement en anglais américain pour le moment) en temps réel, même sans connexion de données.

Tel que rapporté par 9to5Google, l’application Web Google Recorder est arrivée, quoique un peu tôt car l’interface ne fonctionne pas encore complètement. Recorder.google.com a été mis en ligne et le site vous permettra d’écouter et de visionner les enregistrements et leurs transcriptions.

L’application facilite la recherche dans des enregistrements de plusieurs heures et identifie même automatiquement les conférences ou les interviews par des sujets vagues. Vous pouvez également couper les enregistrements en coupant des morceaux de la transcription par le biais du texte. Il n’est actuellement possible de tout faire qu’à partir de l’application d’enregistrement de Google Pixel, donc une interface Web qui vous permettra de faire ce qui précède, ainsi que de partager ces enregistrements et transcriptions est un excellent moyen d’étendre la convivialité de l’application.

Vous pouvez vous rendre sur le site Web maintenant, et il vous montrera une page de destination. Lorsque vous essayez de vous connecter avec votre compte Google dans son état actuel, l’application ne fonctionne pas. Nous prévoyons que Google lancera l’application très prochainement, probablement lorsque l’application mobile sera mise à jour avec la fonctionnalité de sauvegarde.

