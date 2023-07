L’application d’édition d’images Samsung Galaxy Enhance-X obtient de nouvelles fonctionnalités, disponibles sur plus d’appareils

L’application d’édition d’images basée sur Samsung Galaxy Enhance-X AI publiée en juillet dernier était initialement disponible pour la série Galaxy S22, mais a ensuite été publiée pour la gamme Galaxy Note, Galaxy S et Galaxy Z. Samsung a annoncé que Galaxy Enhance-X est désormais disponible pour plus de smartphones, et il travaille à apporter l’application aux appareils des séries Galaxy A, M et Tab. Cependant, il ne sera compatible qu’avec les appareils exécutant One UI 5.1 ou une version ultérieure basée sur Android 13.

La version complète du Galaxy Enhance-X publiée par Samsung corrige les problèmes signalés dans la version bêta et offre la possibilité de restaurer d’anciennes photos basse résolution et de corriger la distorsion de l’objectif pour les photos grand angle prises à courte distance.









Restauration d’anciennes photos • Correction de la distorsion de l’objectif

De plus, Samsung a déclaré que les versions ultérieures du Galaxy Enhance-X bénéficieront de fonctionnalités de numérisation de documents pour rendre le texte plus clair et supprimer les parties inutiles. Il bénéficiera également de fonctionnalités liées à la vidéo.

Tu peux téléchargez l’application Samsung Galaxy Enhance-X depuis le Galaxy Store gratuitement sur les appareils suivants :

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxie S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxie S21

Galaxie S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxie S23

Galaxie S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy ZFlip 3

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

