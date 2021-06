L’application de voyage offre aux vacanciers capricieux un gel de 60 jours sur les tarifs des hôtels

Après un an de confinement et de voyages limités, les Américains veulent de la flexibilité et de la liberté lors de la planification de leurs voyages.

Ils s’y sont habitués pendant la pandémie de coronavirus, alors que les fournisseurs de voyages se sont précipités pour s’adapter à la fois au marché et aux réalités médicales au printemps et à l’été de l’année dernière en introduisant non seulement de nouveaux protocoles de santé et de sécurité, mais aussi des politiques de changement de réservation et d’annulation plus souples.

La plupart des changements sont là pour rester.

« Les compagnies aériennes et les hôtels, beaucoup d’entre eux offrent toujours des options de réservation flexibles », a déclaré le conseiller en voyages Mike Rubinstein, propriétaire et directeur d’UprouteMe à Los Angeles. « Et bien que les billets d’avion ne soient pas aussi incroyablement bon marché qu’ils l’étaient il y a quelques mois, il existe encore de bonnes affaires sur les vols – et des tarifs d’hôtel fantastiques également. »

Pour capitaliser sur cet zeitgeist tout en aidant les voyageurs à verrouiller certains de ces excellents prix d’hôtel, l’application de voyage Hopper a déployé mercredi sa nouvelle fonctionnalité « Price Freeze for Hotels ». La fonctionnalité permet aux utilisateurs de verrouiller le meilleur tarif dans un hôtel spécifique jusqu’à 60 jours.

Si le tarif par nuit augmente pendant la période de gel, Hopper couvrira jusqu’à 100 $ du coût total du séjour pour aider à maintenir le tarif plus bas. Si les prix baissent, les utilisateurs paient le nouveau taux inférieur.

« Les hôtels ne prennent pas réellement le risque; Hopper le garantit », a déclaré Anwesha Bhattacharjee, responsable de la technologie hôtelière chez Hopper. « Lorsque vous arrivez sur Hopper, nous vous garantissons le prix. »

Les utilisateurs effectuent un dépôt déterminé par un algorithme qui tient compte de la durée du voyage et de la probabilité de changements de prix sur un marché donné, a déclaré Bhattacharjee.

Lorsqu’ils sont prêts à réserver leur chambre au tarif qu’ils ont gelé, leur acompte est crédité sur le prix de la réservation. (Une chambre réelle n’est pas réservée tant qu’ils ne le font pas, malgré le gel des tarifs.) S’ils veulent changer d’hôtel, le gel et l’acompte sont transférables à une nouvelle réservation.

Hopper estime que pour un séjour moyen de deux à trois nuits, les utilisateurs de Price Freeze économisent en moyenne 17 $ par nuit et 43 $ par séjour. « Mais nous avons vu des clients économiser 100 $, ou dans les 80 $ », a-t-elle noté.