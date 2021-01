L’application de trading Robinhood a interdit à ses utilisateurs d’acheter des actions GameStop, AMC, Nokia et Blackberry, après que ses utilisateurs ont gonflé la valeur de l’action GameStop et infligé des milliards de dollars de pertes aux gros chats de Wall Street.

Les traders qui se sont connectés à Robinhood jeudi ont été informés qu’ils ne pouvaient plus acheter d’actions en $ GME, $ AMC, $ BB et $ NOK (GameStop, AMC Theatres, Blackberry et Nokia). Ce sont les quatre sociétés dont les cours des actions ont été massivement gonflés ces dernières semaines par des foules d’investisseurs amateurs achetant les actions.

$ GME s’échangeait à 316 $ avant l’arrêt, et est depuis tombé en dessous de 300 $, bien que les marchés ne soient pas encore ouverts. Cependant, $ GME a récupéré toutes ses pertes une fois la négociation ouverte, alors même que le NASDAQ a temporairement suspendu la négociation.

Et il s’avère @RobinhoodApp est la plus grande fraude de toutes. «Démocratiser la finance pour tous» sauf lorsque nous manipulons le marché, car trop de gens ordinaires deviennent riches pic.twitter.com/Xcvs4CdEmr – Dave Portnoy (@stoolpresidente) 28 janvier 2021

Certains utilisateurs ont indiqué qu’ils n’étaient autorisés qu’à clôturer leurs positions, mais sans personne à acheter, ces utilisateurs risquaient de perdre d’énormes profits.

La fermeture est intervenue après que ces traders aient infligé des pertes punitives à certains des plus grands fonds spéculatifs de Wall Street, tout en devenant eux-mêmes très riches. La société d’investissement Citron Research a déclaré GameStop, le détaillant de jeux vidéo martelé ces dernières années par le passage aux téléchargements numériques, un stock en «Déclin terminal», incitant d’autres investisseurs à prendre des positions courtes sur l’action. En termes simples, les entreprises ont emprunté des actions de GameStop en anticipant une baisse continue de sa valeur marchande, dans l’espoir de racheter ces actions à un prix inférieur, de rendre leurs actions empruntées d’origine aux prêteurs et d’empocher les bénéfices.

L’afflux d’investisseurs amateurs a fait grimper la valeur de GameStop de plus de 700% en janvier, obligeant ces fonds à acheter les actions à un prix bien supérieur à ce qu’ils ont emprunté. Vendeurs à découvert perdus 14,3 milliards de dollars mercredi seulement, selon la firme de données S3 Partners, avec un fonds, Melvin Capital, qui a besoin de près de 3 milliards de dollars en fonds de sauvetage de la part d’entreprises amies pour éviter la faillite.

Des initiés de Wall Street ont accusé les investisseurs amateurs, dont la plupart se sont rassemblés sur le sous-répertoire « WallStreetBets » de Reddit, de marché « manipulation, » avec certaines des voix les plus puissantes de l’establishment financier exigeant qu’elles soient enquêtées et punies. Cependant, ces gros chats de l’établissement ont à leur tour été accusés de se livrer eux-mêmes à des manipulations de marché lorsqu’ils ont suspendu les échanges de GameStop, Nokia et AMC à plusieurs moments tout au long de mercredi. Des accusations similaires ont été portées contre Discord, qui a interdit les groupes « WallStreetBets » de sa plate-forme plus tard dans la soirée, citant des allégations de «Discours de haine».

La décision de Robinhood a exaspéré les anciens partisans de l’application, qui l’ont accusée de renier sa promesse de «Démocratiser la finance pour tous.»

«Soit @RobinhoodApp permet le trading gratuit, soit c’est la fin de Robinhood. Période, » propriétaire du blog sportif et philanthrope Dave Portnoy tweeté.

Robinhood a maintenant rendu ce personnel J’utilise l’application depuis des années et j’en achète surtout un peu et je me détends J’ai acheté des Nokia parce que j’aime vraiment la marque et que je ne voulais pas jouer au jeu GME Maintenant ils m’ont baisé et beaucoup d’autres pic.twitter.com/Wl7LLjyzEN – Tim Pool (@Timcast) 28 janvier 2021

Robinhood ne permet plus aux utilisateurs de faire autre chose que de fermer leur #GME ou #AMC positions. Difficile de dire à quel point c’est scandaleux. C’est, beaucoup plus précisément, la définition de la manipulation du marché. – Isaac Saul (@Ike_Saul) 28 janvier 2021

Il a fallu moins d’une journée pour que les grandes technologies, les grands gouvernements et les médias d’entreprise se mettent à l’action et commencent à s’entendre pour protéger leurs copains de fonds spéculatifs à Wall Street. Voilà à quoi ressemble un système truqué, les gars! #Robin des Bois #RedditArmy #GME #GMEtothemoon https://t.co/UhrwGHCjng – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 28 janvier 2021

Malgré sa promesse d’apporter le commerce aux masses, Robinhood est intimement lié à l’establishment de Wall Street. Citadel Securities, basé à Chicago, fonctionne comme un intermédiaire entre Robinhood et des bourses comme le NASDAQ (sur lequel GameStop est négocié), prenant une part des bénéfices en cours de route. Citadel est également l’une des entreprises qui ont renfloué Melvin Capital plus tôt cette semaine et, à ce titre, bénéficierait de l’effondrement des actions de GameStop.

Interactive Brokers, un autre courtier de commerce de détail, a suivi l’exemple de Robinhood jeudi et a mis les mêmes actions en liquidation, citant «Volatilité extraordinaire sur les marchés.»

