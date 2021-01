L’application de trading Robinhood a mis ses utilisateurs en colère et a déclenché des accusations de manipulation «flagrante» après avoir interdit l’achat d’actions GameStop, AMC, Blackberry et Nokia, dont la négociation a mis la pression sur Wall Street.

Les utilisateurs de Robinhood se sont retrouvés dans l’incapacité d’acheter des actions en $ GME, $ AMC, $ BB et $ NOK (GameStop, AMC Theatres, Blackberry et Nokia) jeudi matin, après qu’un afflux de traders amateurs a conduit le cours de leurs actions à des niveaux vertigineux ces derniers jours. , infligeant des pertes de plusieurs milliards de dollars aux hedge funds de Wall Street qui parient sur la disparition des entreprises.

L’application a cité la «volatilité du marché» comme raison de la fermeture, qui est intervenue après que des initiés de Wall Street aient exigé que quelque chose soit fait au sujet des traders amateurs. « manipulation » du stock GameStop. Au milieu de la frénésie et des appels à la réglementation, la Maison Blanche a déclaré qu’elle surveillait la situation mercredi.

Cependant, Robinhood a été rapidement accusé de manipulation elle-même, ce qui, selon les commentateurs, allait bien au-delà d’un groupe de petits investisseurs s’encourageant mutuellement sur Reddit à investir dans GameStop.

«Il est difficile de trouver la manipulation du marché plus flagrante que cela», a tweeté le journaliste Glenn Greenwald. «Mais puisque cela est fait pour protéger les plus riches et les plus puissants – les oligarques de Wall St qui possèdent et contrôlent les ailes de l’establishment des deux partis – il est très difficile d’imaginer que le gouvernement le traite comme tel.

Il est difficile de trouver la manipulation du marché plus flagrante que cela, mais comme elle est faite pour protéger les plus riches et les plus puissants – les oligarques de Wall St qui possèdent et contrôlent les ailes de l’establishment des deux parties – il est très difficile d’imaginer que le gouvernement la traite comme tel: https://t.co/VJnXpMAqkJ – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 28 janvier 2021

Robinhood n’autorisera pas les achats de $ AMC, BB $, $ GME – UNIQUEMENT DES VENTES. Il s’agit d’une manipulation effrontée du marché pour désavantager les petits investisseurs et aider les grands fonds spéculatifs comme Melvin qui ont court-circuité ces actions. La SEC arrêtera-t-elle cela? Ou la SEC soutiendra-t-elle les haies? Https: //t.co/AOJ1SAeM8U – Chris Buskirk (@thechrisbuskirk) 28 janvier 2021

Utilisez ce formulaire pour déposer une plainte auprès de la SEC concernant la conduite de RobinHood. Vous remarquerez si vous cliquez sur "manipulation de marché" il englobe "Truquer les cotations, les prix ou les transactions pour donner l’impression qu’il y a plus ou moins de demande pour un titre que ce n’est le cas." https://t.co/941yErQJuI – Hank Oslo (@xctlot) 28 janvier 2021

Robinhood, dont la mission autoproclamée est de «Démocratiser la finance pour tous», a été accusé de protéger les gros chats aux dépens de «Le petit bonhomme.»

«Nous allons nommer notre société Robin Hood après le type qui a redistribué la richesse à la personne ordinaire" * les gens ordinaires utilisent l’application pour la distribution de la richesse * Robin des Bois: pic.twitter.com/OGbiEVKM3N – David Dennis Jr. (@DavidDTSS) 28 janvier 2021

Il semble que des applications de trading comme Robin Hood empêchent les gens d’acheter / de négocier des actions AMC ($ AMC) et GameStop ($ GME). Comment est-ce légal? Le petit gars commence à gagner de l’argent et Wall Street les empêche de participer? C’est la définition de la corruption. – David Hookstead (@dhookstead) 28 janvier 2021

Rappelez-vous quand Robinhood était supposément un "prosocial" bonne application permettant aux milléniaux de base de s’investir? Bon temps. pic.twitter.com/YkCigXkAeK – William Southey (@wmsouthey) 28 janvier 2021

La flambée de la valeur de GameStop a infligé des pertes dévastatrices aux fonds spéculatifs de Wall Street, qui avaient parié des sommes massives sur la faillite du détaillant de jeux vidéo. Les vendeurs à découvert ont perdu 14,3 milliards de dollars rien que mercredi, selon la société de données S3 Partners, avec un fonds, Melvin Capital, nécessitant près de 3 milliards de dollars en fonds de sauvetage de la part d’entreprises amies pour éviter la faillite.

L’une des sociétés qui a renfloué Melvin Capital, Citadel Securities, facilite également les transactions effectuées sur Robinhood, travaillant comme une sorte d’intermédiaire entre l’application et les bourses de Wall Street. En tant que tel, les commentateurs ont accusé Robinhood d’avoir fait l’offre de Citadel en fermant le commerce.

Presque comme si Robinhood avait toujours fait semblant de travailler pour le peuple alors qu’il était vraiment un proxy pour Citadel – couverture zéro (@zerohedge) 28 janvier 2021

Pour être clair, Citadel, l’un des plus gros clients de RobinHood, a renfloué Melvin. Quelques jours plus tard, RobinHood a arrêté les achats de $ GME et d’autres noms volatils. Oui, le jeu est toujours truqué pic.twitter.com/5IC3pShFvJ – Nate Anderson (@ClarityToast) 28 janvier 2021

Robinhood conclut des contrats avec des poids lourds de Wall Street pour remplir ces métiers, je suppose que quelqu’un de grand a fait des appels hier https://t.co/uRBTDR1Zk6 – Ryan Cooper (@ryanlcooper) 28 janvier 2021

Au milieu du fiasco, les utilisateurs ont inondé l’App Store de Google avec des critiques d’une étoile pour Robinhood. Après une brève baisse de valeur après l’interdiction, la valeur de l’action de GameStop s’est rétablie lors de l’ouverture des négociations jeudi matin, atteignant un sommet historique de 469 $, avant de plonger en dessous de 290 $.

