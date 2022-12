L’application de télémédecine mobile de Hong Kong, DrGo, ajoute le dépistage a-fib FibriCheck

L’application de télémédecine mobile DrGo du fournisseur de télécommunications HKT a publié une nouvelle fonctionnalité de dépistage de la fibrillation auriculaire.

L’application a ajouté à son application la technologie de dépistage a-fib appelée FibriCheck de la société belge Qompium. La technologie, qui a été autorisée aux États-Unis, en Australie et en Europe, a une sensibilité, une spécificité et des valeurs prédictives positives de plus de 90 %.

Sur l’application, les utilisateurs de DrGo peuvent vérifier leur rythme cardiaque à l’aide de la fonction FibriCheck en plaçant un doigt sur l’appareil photo de leur smartphone. Les résultats seront livrés dans une minute, et si le dépistage suspecte un fib, les utilisateurs recevront un appel téléphonique ou un e-mail de suivi du Hong Kong Society of Rehabilitation (HKSR), son organisation partenaire, qui recommandera des tests supplémentaires.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’AVC est la quatrième maladie mortelle à Hong Kong. Bien que la FA provoque un AVC chez un patient sur cinq, un tiers d’entre eux ignorent qu’ils souffraient de la maladie avant de subir un AVC. On estime que plus de 250 000 Hongkongais souffrent de FA persistante ou paroxystique, dont un tiers peut ne présenter aucun symptôme, selon des recherches locales.

L’ajout d’un vérificateur de rythme cardiaque sur l’application DrGo “permettra aux utilisateurs de mieux gérer leur santé cardiaque et de mieux comprendre l’impact négatif de la fibrillation auriculaire”, a déclaré Teresa Ng, directrice commerciale de DrGo.

Parallèlement, HKT, en partenariat avec Roche Diagnostics, HKSR et FibriCheck, a également lancé le programme de télédépistage de la fibrillation auriculaire (AF-SEEN) qui vise à sensibiliser au risque d’AVC causé par l’a-fib. Le programme offre un accès gratuit de 14 jours à la fonction FibriCheck sur DrGo pour les 100 000 premiers utilisateurs.

“Malgré le fait que les directives mondiales dominantes recommandent un dépistage opportuniste de la fibrillation auriculaire pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, la conformité aux directives est encore très faible. Avec le programme AF-SEEN, nous pouvons étudier la possibilité d’un télédépistage [for] fibrillation auriculaire à Hong Kong, ce qui pourrait potentiellement aider à réduire [its] fardeau sur le système de santé publique de Hong Kong », a déclaré le Dr Chan Ngai-Yin, conseiller médical du programme.

APERÇU DU MARCHÉ

Au début de cette année, l’hôpital universitaire national de Taiwan a dévoilé RhythmCam, une application mobile grand public qui mesure le rythme cardiaque pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Disponible sur les appareils iOS et Android, l’application mobile gratuite a montré une précision de 95 % dans la détection du changement de volume sanguin d’un utilisateur à l’aide de la technologie basée sur PPG.

ENREGISTREMENT

“Nous pensons que grâce à l’application DrGo, nous encouragerons davantage de personnes à effectuer un dépistage de la fibrillation auriculaire, ce qui permettra à davantage de personnes de recevoir un traitement après des actions de suivi gérées par notre réseau communautaire”, a déclaré Ng Yuk-Mun, responsable d’Allied Health chez HKSR, commenté.