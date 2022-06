L’application de suivi des règles Flo dit qu’elle ajoutera un “mode anonyme” après la décision de Roe

Flo a déclaré qu’il ajouterait un “mode anonyme” à son application de suivi des règles, les utilisateurs ayant soulevé des inquiétudes concernant la confidentialité des données à la suite de la décision de la Cour suprême décision d’annuler Roe v.Wade.

Dans un tweeter Vendredi, la société a annoncé qu’elle lancerait bientôt une option qui permettrait aux utilisateurs de suivre leurs cycles menstruels sans fournir d’informations d’identification.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les données et la vie privée de nos utilisateurs”, a déclaré Flo dans un autre tweet. “Nous travaillons sur une nouvelle fonctionnalité appelée mode anonyme afin que les utilisateurs puissent accéder à l’application Flo de manière anonyme sans fournir leur nom ou leur adresse e-mail.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Après un projet d’avis de la décision de la Cour suprême divulguée début mai, certains experts ont fait valoir les données collectées dans les applications de suivi des règles pourraient être utilisées pour monter un dossier contre les utilisateurs dans les États où l’avortement est désormais illégal.

Cependant, la confidentialité entourant les applications de santé des femmes n’est pas une nouvelle préoccupation. UN revue publiée dans JMIR l’analyse des applications femtech a révélé que 20 données partagées sur 23 avec des tiers et seulement 16 affichaient une politique de confidentialité. Pendant ce temps, trois applications ont commencé à collecter des données avant d’obtenir le consentement des utilisateurs.

Une autre Une analyse de la société de cybersécurité et de VPN Surfshark a révélé que neuf des 20 applications de suivi des périodes populaires partageaient des données à des fins publicitaires, et 10 collectaient des données de localisation grossières, qui ne peuvent pas être suivies jusqu’à une adresse exacte mais peuvent offrir des informations de localisation plus approximatives.

Pendant ce temps, Flo a fait face à un retour de bâton sur le partage de données dans le passé. Début 2021, il réglé avec la Federal Trade Commission concernant une plainte alléguant la divulgation inappropriée de données utilisateur sensibles à des services de marketing et d’analyse tiers de Facebook, Google et autres.

La société a déclaré que le règlement de la FTC n’était pas un aveu de culpabilité et qu’elle a depuis fait l’objet d’un audit de confidentialité qui “n’a identifié aucune lacune ou faiblesse importante dans les pratiques de confidentialité de Flo”.

LA GRANDE TENDANCE

D’autres applications de suivi des règles ont également publié des déclarations concernant leurs politiques de confidentialité à la suite de la décision Roe. Stardust, une application qui combine le suivi des périodes avec la surveillance des corps planétaires comme la lune et les planètes, a déclaré qu’elle offrirait bientôt un cryptage de bout en bout dans un communiqué. publié sur sa page TikTok.

Clue basé à Berlin a déclaré qu’il utilise des données anonymisées lorsqu’il est utilisé à des fins de recherche et partage le moins d’informations possible lorsqu’il travaille avec des fournisseurs de services externes.

“Vos données de santé personnellement identifiables concernant les grossesses, les pertes de grossesse ou l’avortement sont gardées privées et sécurisées”, ont déclaré les co-PDG Carrie Walter et Audrey Tsang dans un communiqué en mai.

“Nous ne le vendons pas, nous ne le partageons pas pour l’usage de quelqu’un d’autre, nous ne le divulguerons pas. Nous sommes régis par les lois de confidentialité les plus strictes au monde (le RGPD européen), et nous investissons beaucoup de temps et d’argent en veillant à ce que nous les respections. »