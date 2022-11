L’application de streaming arrive maintenant sur les appareils Google TV

Les propriétaires de Google TV disposent d’une nouvelle application de streaming qu’ils peuvent télécharger dès aujourd’hui : Now. Now est le service de streaming flexible de Sky et comprend les goûts de House of the Dragon et Succession.

L’application est déployée sur des appareils tels que Chromecast avec Google TV, ainsi que sur de nouveaux téléviseurs avec Google TV OS de Sharp, Phillips, Panasonic, Bush, Hitachi, Toshiba et JVC. Il rejoindra également d’autres bâtons de streaming avec Android TV OS tels que le Nvidia Shield.

L’application est déjà disponible sur les appareils concurrents dotés de la fonctionnalité Amazon Fire TV, Apple TV ou Roku, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox.

Pour obtenir l’application Now, il vous suffit de vous rendre sur le Google Play Store sur l’écran d’accueil de votre téléviseur, de rechercher l’application Now et de l’installer.

Maintenant, anciennement Now TV, n’est pas un service de streaming gratuit – vous aurez besoin de l’un de ses abonnements mensuels pour diffuser le contenu. Si vous recherchez principalement des émissions de télévision telles que The White Lotus, Gangs of London et Game of Thrones, vous voudrez un abonnement au divertissement.

Pendant ce temps, l’adhésion au cinéma a accès à de nombreux blockbusters tels que Uncharted, Sonic the Hedgehog 2 et tous les films Harry Potter. Les abonnements Divertissement et Cinéma coûtent 9,99 £ chacun, bien que Now propose des offres de lancement pour les nouveaux clients.

A maintenant également des abonnements pour les sports pour la Premier League, la F1 et plus de contenu Sky Sports, ainsi que Hayu pour le contenu de télé-réalité tel que la série Real Housewives et Under Deck.

Vous pouvez voir comment Now se compare à Netflix et Disney + dans notre tour d’horizon des meilleurs services de streaming TV.