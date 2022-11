L’application de soins de santé virtuels pour animaux de compagnie facilite l’adoption

Adopter un animal de compagnie dans votre famille peut apporter de la compagnie, de la joie et, oui, beaucoup de sourires, mais aussi des questions : que devraient-ils manger ? Ont-ils besoin d’un contrôle préventif des puces? Que se passe-t-il s’il a des maux d’estomac ou s’il se blesse à la patte ?

Conçu avec le soutien de vétérinaires, MyPet de TELUS Santé est un service de soins vétérinaires virtuel accessible par téléphone intelligent, offrant aux propriétaires d’animaux la tranquillité d’esprit en sachant qu’un vétérinaire agréé par la province est disponible où et quand ils en ont besoin.

L’application facile à utiliser fournit une assistance pour le bien-être général, la nutrition et la gestion du poids, les allergies, le contrôle des parasites, les infections mineures, les maux d’estomac légers, la gestion des maladies chroniques et les problèmes de comportement.

Maintenant, TELUS Santé MyPet s’est associé à la BC SPCA, offrant à l’organisation des tarifs réduits pour les premières consultations vétérinaires virtuelles pour les animaux actuellement dans les refuges, ainsi qu’un rabais de 50 % pour les nouveaux propriétaires d’animaux adoptant des chiens ou des chats de sept sites pilotes de la SPCA. dans toute la Colombie-Britannique

« Ce partenariat aidera les personnes vivant dans des régions plus éloignées qui pourraient avoir de la difficulté à faire prendre soin de leurs animaux de compagnie », a déclaré Nathan Ramsey, agent principal de la SPCA de la Colombie-Britannique. « C’est également avantageux pour la SPCA, car nous n’avons pas à déplacer les animaux hors du refuge qui pourraient ne pas supporter le stress d’être déplacés.

TELUS Santé MyPet s’est associé à la BC SPCA pour faciliter les soins de santé virtuels pour les animaux de compagnie adoptés.

Grâce à la collaboration de TELUS Santé et de la BC SPCA, adopter un chien ou un chat dans un refuge peut être facile et sans tracas, et les propriétaires auront accès à des consultations virtuelles rapides et accessibles pour leur animal de compagnie pour des soins de santé préventifs et des interventions médicales non urgentes. .

“La pandémie a vu une nette augmentation du nombre d’animaux dans les refuges alors que les revenus des gens diminuaient et qu’ils ne pouvaient pas s’occuper d’eux”, explique Ramsey. “Cela signifiait également moins de dollars de collecte de fonds pour nous, et comme nous ne recevons aucun financement gouvernemental, nous comptons sur des dons et des partenariats comme celui-ci.”

TELUS est un partenaire de longue date de la BC SPCA, ayant fait don de plus de 1,4 million de dollars à l’organisation depuis 2000. Ils donneront également 2 $ à la BC SPCA pour chaque téléchargement de l’application MyPet de TELUS Santé jusqu’au 26 novembre, jusqu’à un maximum de 20 000 $. .

“Travailler avec des organisations comme la BC SPCA fait partie de notre philosophie durable de” donner où nous vivons “, un objectif social qui motive et inspire notre équipe à contribuer et à se connecter aux initiatives locales dans la communauté”, a déclaré Juggy Sihota, directeur du marketing. , TELUS Santé. “Alors que le nombre de chiens et de chats dans les animaleries augmente, nous sommes fiers de pouvoir fournir un soutien vétérinaire virtuel et des contributions financières indispensables.”

Soutenez la BC SPCA en visitant leur site Web pour vous inscrire aux dons mensuels, organiser votre propre collecte de fonds ou faire un don à leur banque d’aliments pour animaux de compagnie.

Jouez un rôle plus actif dans les soins de santé préventifs pour votre animal de compagnie et connectez-vous depuis le confort et la sécurité de votre propre maison en téléchargeant l’application depuis votre boutique d’applications préférée ou depuis www.telus.com/monanimal.

