L’application de rencontres conservatrice fait face à un contrecoup

“Pas de démocrates !” plusieurs femmes disent lorsqu’on leur demande ce qu’elles recherchent dans un publicité for the Right Stuff, une application de rencontres pour les conservateurs soutenue par le co-fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui a été lancée aux États-Unis la semaine dernière.

Les utilisateurs pourront “se connecter avec des personnes qui ne sont pas offensées par tout” et pourront “voir des profils sans pronoms”, selon le site Web de l’application.

The Right Stuff est rapidement devenu la cible de nombreuses blagues et moqueries sur Twitter.

Il y a plusieurs raisons à cela, notamment : il a été cofondé par l’ancien responsable de l’administration Trump, John McEntee, comme le rapporte The Hill ; l’application le porte-parole est Ryann McEnany, sœur cadette de l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany ; et le milliardaire Peter Thiel, un partisan connu de Trump, a investi 1,5 million de dollars dans l’entreprise. Les publicités de l’application ont également gagné en popularité pour être involontairement drôles.

“The Right Stuff consiste à entrer dans le bon groupe de rencontres avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous”, a déclaré McEnany dans le vidéo d’annonce publié sur la page Twitter de l’application.

“Nous sommes désolés que vous ayez dû endurer des années de mauvais rendez-vous et de temps perdu avec des gens qui ne voient pas le monde à notre façon. Le droit chemin.”

Selon la vidéo promotionnelle, The Right Stuff est une application gratuite, mais l’accès est limité à ceux qui ont reçu une invitation. De plus, en invitant d’autres utilisateurs à l’application, les femmes membres de The Right Stuff peuvent obtenir un service d’abonnement premium.

Cependant, McEnany a noté que l’application n’offrirait que les options d’identité de genre “masculin” et “féminin”, ce qui signifie que toute personne qui s’identifie à un sexe différent ne serait pas la bienvenue.

L’application n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et aucune annonce n’a encore été faite concernant une extension à d’autres pays.

Selon un Publication sur Twitter qui a été retweeté plus de 1 000 fois, l’une des invites de l’application est “Où étiez-vous le 6 janvier ?”

il y a deux mois, lorsque l’application de rencontres conservatrice The Right Stuff a été annoncée, j’ai fait une blague en disant que ce serait l’une des invites de profil. l’application vient d’être lancée et c’est littéralement l’une des invites pic.twitter.com/hvObAwbPJe – mat (@mattxiv) 4 octobre 2022

Il y a aussi des messages sur les réseaux sociaux suggérant que de nombreux utilisateurs qui ont répondu sur leur sort ce jour-là l’année dernière, maintenant connu pour le moment où le Capitole à Washington, DC, a été pris d’assaut par plusieurs partisans de Trump, ont ensuite été contactés par le FBI.

La société n’a pas commenté publiquement les allégations et n’a pas immédiatement répondu à CTV News pour un commentaire à leur sujet.

La nouvelle application de Peter Thiel “The Right Stuff” vous demande votre avis sur J6 avant de vous inscrire. Si vous êtes assez stupide pour y répondre honnêtement, vous recevez littéralement un appel du FBI en quelques heures. Lisez les critiques. — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) 5 octobre 2022

Jusqu’à présent, les critiques de l’application sur l’App Store ont été faibles, amassant déjà un score de seulement 2,1 étoiles.

“C’est une bonne appli mais il n’y a pas de femmes ?” un utilisateur a écrit. « L’interface était intuitive et facile à utiliser. Mais le plus étrange, c’est que je n’ai trouvé aucune femme dessus. J’ai essayé de changer ma préférence pour les hommes (juste pour m’assurer que cela fonctionnait) et des tas de beaux hommes sont apparus.

“J’espère que les développeurs corrigent cela.”

Parmi les autres réactions populaires de Twitter à The Right Stuff, citons :

Dans l’actualité : les conservateurs lancent un site de rencontre appelé “The Right Stuff”. Enfin, il existe un registre national de tous les gars avec qui vous ne voudriez jamais être. — Le Châtiment⚡️ (@7Veritas4) 3 octobre 2022

Attendez, attendez… Je viens d’entendre qu’il n’y a AUCUNE femme qui s’inscrit sur l’application de rencontres conservatrice “The Right Stuff”. C’est TOUS les mecs.

Et ils ne sont PAS contents. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂 — Jo 🌻 (@JoJoFromJerz) 3 octobre 2022

Les gens de droite qui tombent dans la désinformation, qui sont très maladroitement et facilement conçus de manière réfutable pour salir certains des meilleurs journalistes sur la désinformation, sont presque des trucs de niveau art de la performance https://t.co/K5DVyqucPg – Bruce Arthur (@bruce_arthur) 5 octobre 2022