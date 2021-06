L’application de rencontres Bumble donne à tous les employés une semaine de congé payé pour empêcher que 700 travailleurs ne soient « grillés »

BUMBLE a accordé à tout son personnel une semaine de congé payé pour éviter que ses 700 employés ne soient « grillés ».

L’application de rencontres populaire, où les femmes sont chargées de faire le premier pas, a fermé tous ses bureaux pour la semaine et a demandé au personnel de s’éteindre et de « se concentrer sur eux-mêmes ».

La fondatrice de Bumble, Whitney Wolfe Herd Crédit : Getty

L’application de rencontres dirigée par des femmes a été saluée comme un changeur de jeu dans le monde des rencontres en ligne Crédit : Alamy

En avril, la société a annoncé « que tous les employés de Bumble auront une semaine de vacances payées et entièrement hors ligne en juin ».

Un cadre supérieur a déclaré que la fondatrice Whitney Wolfe Herd, 31 ans, avait pris la décision « d’avoir correctement compris notre épuisement collectif ».

Clare O’Connor, responsable du contenu éditorial de Bumble, a salué la décision de Wolfe Herd de prendre « une pause bien méritée » dans un Tweet maintenant supprimé.

Lundi, elle a écrit : « @WhitWolfeHerd nous a donné à tous 700ish une semaine de congé payée, ayant correctement perçu notre épuisement collectif. Aux États-Unis en particulier, où les jours de vacances sont notoirement rares, cela semble être un gros problème. »

Une porte-parole de Bumble a confirmé la pause d’une semaine, rapporte Mail Online.

Elle a déclaré: « Comme tout le monde, notre équipe mondiale a traversé une période très difficile pendant la pandémie.

« Alors que les taux de vaccination ont augmenté et que les restrictions ont commencé à s’assouplir, nous voulions donner à nos équipes du monde entier l’occasion de s’arrêter et de se concentrer sur elles-mêmes pendant une semaine. »

Wolfe Herd a été nommé dans Forbes 30 Under 30 en 2017 et 2018 Crédit : Reuters

La fortune du fondateur est passée de 498 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars en février Crédit : Alamy

Le personnel sera de retour au bureau le 28 juin.

L’application de rencontres dirigée par des femmes, qui compterait 100 millions d’utilisateurs dans le monde, a été saluée comme un changement dans le monde des rencontres en ligne lors de son lancement il y a sept ans.

Wolfe Herd, de Salt Lake City dans l’Utah, a lancé Bumble en 2014 avec le slogan « par les femmes, pour les femmes », et elle est l’une des plus jeunes femmes PDG à la tête d’une entreprise publique.

Auparavant, elle a travaillé pour l’équipe de développement de l’application de rencontres Tinder, devenant vice-présidente du marketing de l’entreprise.

Mais Wolfe Herd a ensuite poursuivi l’entreprise en justice, alléguant que ses cofondateurs l’avaient soumise à du harcèlement sexuel.

La société mère de Tinder, Match Group Inc, qui a nié les allégations, a payé environ 1 million de dollars pour régler le différend.

Wolfe Herd a été nommée l’une des 30 femmes de moins de 30 ans les plus importantes dans la technologie par Business Insider en 2014 et l’une des femmes de la technologie par Elle en 2016.

Elle a également été nommée dans Forbes 30 Under 30 en 2017 et 2018, et dans le top 100 des « femmes autodidactes les plus riches d’Amérique » de Forbes en 2020.

Sa fortune est passée de 498 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars en février alors que son entreprise célébrait un premier jour réussi à Wall Street.