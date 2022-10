L’application de rencontre fictive “Ted Lasso” Bantr se dirige vers Bumble pour de vrai

L”application de rencontres Bumble apporte un morceau de la Ted Lasso univers à la vie.

Les fans de l’émission Apple TV Plus primée aux Emmy avec Jason Sudeikis se souviendront peut-être d’une application de rencontres fictive appelée Bantr qui figurait dans l’une des principales intrigues de la saison 2. Désormais, les utilisateurs de Bumble pourront essayer eux-mêmes une variante de cette application, a déclaré Bumble dans un article de blog du lundi.

Dans l’émission, Bantr permet aux dateurs de discuter sans voir de photos les uns des autres. La version de Bumble, Bantr Live, fonctionnera de la même manière. À partir du 13 octobre, les dateurs peuvent se connecter à 19 heures, heure locale, tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année et être jumelés à une autre personne en fonction d’attributs tels que l’âge et le lieu. Ils auront trois minutes pour discuter. Lorsque ce temps sera écoulé, on leur demandera s’ils aimeraient correspondre avec cette personne. Ils pourront également choisir d’être jumelés avec quelqu’un d’autre.

Si les daters correspondent, ils pourront voir le profil complet de l’autre à la fin du jeu.

“Vous pourriez vous connecter avec quelqu’un que vous n’auriez pas envisagé auparavant”, déclare Bumble.

La mesure dans laquelle l’apparence a un impact sur l’intérêt romantique des dateurs est une question séculaire, en particulier à une époque où les gens peuvent facilement prendre des décisions en une fraction de seconde sur la base de photos en ligne. En 2018, application de rencontre S’More lancé avec la prémisse de flouter les photos de profil. Plus une personne interagissait avec les attributs répertoriés sur un profil (apparemment, les qualités qui comptent), moins les photos deviendraient floues. La réalité populaire de Netflix datant comment L’amour est aveugle se base sur la question de savoir si les gens peuvent tomber amoureux sans se voir d’abord. L’émission a produit quelques succès, mais à plus d’une occasion, les membres de la distribution n’ont pas été trop ravis de la révélation.

En plus de se présenter dans le monde des rencontres, Ted Lasso est également récemment entré dans le monde du jeu. L’entraîneur et son équipe AFC Richmond apparaissent dans le jeu vidéo FIFA 23.

Les dateurs peuvent RSVP pour Bumble Live à partir du 11 octobre. Comme Bantr Live s’associe à Apple TV Plus, les nouveaux abonnés peuvent profiter d’un essai de deux mois de la plateforme de streaming.