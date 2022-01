L’application de rencontre du jeudi accueille des mixeurs célibataires

Jeudi soir dernier, 10 personnes faisaient la queue pour être admises au Hair of the Dog, un bar sportif du Lower East Side qui attire généralement les foules pour regarder le football le dimanche et boire le jour. Lorsqu’ils ont atteint le videur, chacun a été invité à fournir des documents d’entrée : une pièce d’identité émise par le gouvernement, une preuve de vaccination et un profil d’application de rencontres, aucun d’entre eux n’étant là pour glisser. Au contraire, une société appelée Jeudi hébergeait un mixeur pour célibataires – un antidote à la fatigue des rencontres en ligne. Les participants ont exprimé toutes sortes de frustrations à l’égard de la romance moderne : des matchs qui mènent rarement à plus que de simples discussions ; le temps passé à analyser les profils pour racheter les qualités et les drapeaux rouges ; une documenté modèle de discrimination raciale sur les applications de rencontres ; et un sentiment général de désespoir. « Personne ne me correspond », a déclaré Harrison Gottfried, 27 ans, peu après être entré dans le bar. Quand quelqu’un sort des boiseries sur Tinder ou Hinge, a-t-il dit, il n’est souvent pas légitime. Thursday cherche à se différencier par une rareté artificielle : l’application n’est accessible qu’un jour par semaine. (Je parie que vous ne pouvez pas deviner lequel !) Lorsque l’horloge sonne à minuit, les utilisateurs activent une icône pour indiquer qu’ils sont prêts à sortir ce jour-là. Ensuite, pendant 24h, ils peuvent swipe et chatter comme sur les autres sites de rencontre. Lorsque jeudi devient vendredi, cependant, leurs matchs sont effacés et l’application se verrouille. L’implication est qu’il n’y a pas de temps à perdre avec le bavardage; prendre rendez-vous, c’est maintenant ou jamais.

Pour encourager ces réunions IRL, Thursday organise des événements à Londres et à New York, les deux villes où il est opérationnel ; le mixeur de Hair of the Dog était son huitième dans cette ville et a attiré une foule d’environ 450 personnes. Antoniy Fulmes, 24 ans, a entendu parler de l’événement par le biais d’un e-mail promotionnel. Interrogé sur sa position sur les rencontres en ligne, il a déclaré: « Je ne veux pas rencontrer l’amour de ma vie via une application de connexion. » Il a ajouté que « personne sur les applications ne veut parler. C’est peut-être personnel. Je suis peut-être moche.

Image « Je ne veux pas rencontrer l’amour de ma vie via une application de connexion », a déclaré Antoniy Fulmes, au centre. Crédit… Jutharat Pinyodoonyachet pour le New York Times

Même ceux qui avaient eu plus de chance d’obtenir des correspondances semblaient s’être aigris sur les applications. « Balayer beaucoup ne vous donnera pas nécessairement un rendez-vous », a déclaré Andrew Tchekalenkov, 31 ans, un thérapeute en désintoxication qui a assisté à trois mixeurs. « Cela peut sembler bon, mais ce n’est pas de la substance. » Matthew McNeill Love, le co-fondateur et directeur de l’exploitation de jeudi, âgé de 31 ans, voulait créer un produit qui aiderait les gens à aller au-delà du «boost de l’ego» initial d’un match et vers une véritable connexion. « Obtenir des likes sur Hinge, c’est comme avoir des likes sur Instagram », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique à la mi-janvier.