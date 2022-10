L’application de rencontre BLK facilite les connexions de retour à la maison

Pour les chaudasses de la rentrée…

La plus grande application de rencontres pour les célibataires noirs offre un moyen unique d’établir des liens juste à temps pour les célébrations des retrouvailles de ce week-end.

Les célébrations de retour à la maison de la HBCU ont créé une opportunité annuelle pour la joie noire et la culture du dos d’être mises en valeur alors qu’elles réunissent les étudiants actuels, les anciens élèves et les communautés environnantes pour établir des relations et profiter de la fierté collégiale. Dans cet esprit, BLK aider les chaudasses de retour à la maison à se connecter plus facilement avec leur « mode de retour à la maison ».

L’application qui a récemment enrôlé Trina et Saucy Santana pour leur campagne épicée “pas de vote, pas de vuck” annonce que les utilisateurs peuvent se connecter à leur application et communiquer en mode Homecoming. Ce mode permet aux utilisateurs d’ajouter un autocollant HBCU à leurs profils BLK pour montrer leur fierté scolaire et indiquer leur école/alma mater. Ils peuvent ensuite correspondre avec d’autres utilisateurs qui ont également utilisé le même autocollant de profil HBCU. À partir de là, l’objectif est de faire des plans pour se connecter en personne lors des événements de retour à la maison.

Dans l’esprit de le garder BLK, les autocollants HBCU ont été conçus par le graphiste Black Sabine de Dame Design. Les autocollants comportent des slogans et des slogans HBCU tels que “Aggie Pride” pour les bulldogs de Caroline du Nord A&T et “Behold That Green and Gold” pour la Norfolk State University.

La saison des retrouvailles va être trop éclairée cette année et la fonctionnalité de retour à la maison de BLK est sur le point de la mettre en feu. Comme indiqué précédemment dans notre guide de retour à la maison HBCU, les retours à la maison suivants ont lieu ce week-end;

Howard contre l’État du Delaware Johnson C. Smith contre l’État de Fayetteville Université Shaw contre Livingstone College Université Allen contre Bluefield State Morehouse College contre Benedict College État de la vallée du Mississippi contre Bethune-Cookman État d’Alcorn contre Texas Southern Jackson State contre Campbell Université du Sud contre VUL Université Langston vs Université d’Ottawa (AZ) Université de Hampton contre Richmond

Si ce n’est déjà fait, téléchargez NOIR et préparez vos autocollants de fierté scolaire.