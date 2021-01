Il existe de nombreuses photos et vidéos en ligne d’émeutiers, dont beaucoup démasqués, violant le Capitole. Le FBI a affiché les visages de dizaines d’entre eux et a demandé de l’aide les identifier . Les services de police locaux à travers le pays répondent à leur appel.

Deux détectives du Real Time Crime Center du département utilisent Clearview pour tenter d’identifier les émeutiers et envoient les correspondances potentielles au bureau du groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI à Miami. Ils ont fait une correspondance potentielle dans la première heure de recherche.

«C’est la plus grande menace à laquelle nous ayons été confrontés de ma vie», a déclaré M. Aguilar. «La transition pacifique du pouvoir est fondamentale pour notre république.»

Les outils de reconnaissance faciale traditionnels utilisés par les forces de l’ordre dépendent de bases de données contenant des photos fournies par le gouvernement, telles que des photos de permis de conduire et des clichés. Mais Clearview, qui est utilisé par plus de 2400 agences d’application de la loi, selon la société, s’appuie plutôt sur une base de données de plus de 3 milliards de photos collectées sur les réseaux sociaux et d’autres sites Web publics. Lorsqu’un agent exécute une recherche, l’application fournit des liens vers des sites Web sur lesquels le visage de la personne est apparu.

En partie à cause de son efficacité, Clearview est devenue controversée. Après que le New York Times ait révélé son existence et son utilisation généralisée l’année dernière, les législateurs et les entreprises de médias sociaux ont tenté de restreindre ses opérations, craignant que ses capacités de reconnaissance faciale puissent ouvrir la voie à un avenir dystopique.

Le journal de Wall Street signalé vendredi que le département de police d’Oxford en Alabama utilise également Clearview pour identifier les suspects d’émeute du Capitole et envoie des informations au FBI Ni le département de police d’Oxford ni le FBI n’ont a répondu aux demandes de commentaires.