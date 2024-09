L’application de prise de notes IA de Google, NotebookLM, peut désormais vous expliquer à voix haute des sujets complexes

Google a annoncé mercredi que son application de prise de notes et de recherche basée sur l’IA, NotebookLM, allait ajouter une fonctionnalité « Audio Overview ». Audio Overview offrira aux utilisateurs un autre moyen de digérer et de comprendre les informations contenues dans les documents qu’ils ont téléchargés sur l’application, tels que des lectures de cours ou des notes juridiques.

Depuis son lancement, NotebookLM utilise du texte pour résumer et expliquer les sources, mais il peut désormais le faire à voix haute grâce à l’audio. Cette fonctionnalité s’adresse aux personnes qui assimilent mieux les informations en écoutant les explications plutôt qu’en les lisant.

Les hôtes virtuels générés par l’IA utiliseront des modèles de discours conversationnels pour vous donner un résumé des documents que vous avez partagés. Les hôtes partageront des faits ou des sujets convaincants issus du matériel source et feront des choses comme utiliser des métaphores pour expliquer des concepts complexes. Google affirme que l’écoute de ces discussions aidera les utilisateurs à trouver de nouvelles connexions entre leurs documents ou à s’inspirer pour leurs brouillons.

Pour commencer à utiliser Audio Overview, vous devez ouvrir un bloc-notes existant, accéder au guide du bloc-notes et cliquer sur le bouton « générer » sur le côté droit. La génération d’une conversation audio peut prendre jusqu’à cinq minutes et, pour l’instant, vous ne pouvez générer des conversations qu’en anglais.

Vous avez également la possibilité de télécharger la conversation et de l’écouter en déplacement pour obtenir une compréhension rapide de vos sources.

Les conversations audio sont encore en version bêta et il peut y avoir des inexactitudes dans les conversations, indique Google.

La société a présenté NotebookLM pour la première fois sous le nom de Project Tailwind en juin 2023 lors de la Google I/O avant de la rendre accessible à tous les plus de 18 ans aux États-Unis en décembre dernier. L’application est désormais disponible dans plus de 200 pays et dans plus de 108 langues.