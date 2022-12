L’application de portrait Lensa AI soulève des problèmes d’éthique et de confidentialité

Les soi-disant «avatars magiques» sont le dernier engouement sur Internet, mais un expert affirme que les personnes participant à la tendance peuvent ne pas être conscientes des problèmes d’éthique et de confidentialité impliqués.

Kerry Bowman, bioéthicienne à l’Université de Toronto, affirme que l’application Lensa, qui crée des portraits d’individus à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), a le potentiel d’affecter négativement l’image de soi, entre autres problèmes éthiques.

Avec Lensa, les utilisateurs peuvent télécharger 10 à 20 images d’eux-mêmes pour créer des “avatars magiques”, qui représentent des individus dans des décors imaginaires où ils sont censés apparaître plus “améliorés” que ce à quoi ils ressemblent vraiment.

“À certains égards, cela peut être très amusant, mais ces images idéalisées sont motivées par des attentes sociales qui peuvent être très cruelles et très étroites”, a déclaré lundi Bowman à l’émission Your Morning de CTV.

Ces représentations sont souvent irréalistes et ne représentent pas toujours avec précision les caractéristiques humaines typiques, a expliqué Bowman. Dans certains exemples, les individus avec des tons de peau plus foncés sont illustrés plus clairs, ou ceux avec des types de corps plus grands sont faits pour paraître plus petits.

Bowman a déclaré que ces programmes d’IA recueillent des données sur Internet à la recherche de différents styles artistiques pour créer ces portraits. Cependant, les styles artistiques originaux et les œuvres d’art créés par de vrais artistes sont rarement rémunérés pour l’utilisation de leur travail.

“Ce qui se passe avec l’IA émergente, c’est que les lois n’ont pas été en mesure de vraiment suivre cela en termes de droit d’auteur. C’est très difficile et très trouble et l’éthique est encore plus loin derrière les lois parce que je dirais que c’est fondamentalement injuste, “, a déclaré Bowman.

Cette méthode controversée utilisée par Lensa s’appelle le modèle de diffusion stable, dans lequel de nombreux artistes n’ont pas la possibilité d’accepter ou de refuser l’utilisation de leurs œuvres.

Enfin, Bowman a déclaré que les individus devraient réfléchir à la manière dont l’application stocke leurs données personnelles et à l’utilisation potentielle de leur visage.

“Voulez-vous vraiment que votre visage figure dans une grande base de données? Les gens doivent décider par eux-mêmes à ce sujet, mais ce n’est pas bénin, il n’y a rien à cela, ce n’est pas seulement amusant”, a-t-il déclaré.

Selon la politique de confidentialité de l’application, les photos ne sont stockées dans l’application que pendant 24 heures ; cependant, cela indique qu’à chaque photo traitée, l’algorithme recueille des données à partir de la photo pour de meilleurs résultats futurs.

Bowman a déclaré que cela entraînait des problèmes de sécurité avec l’utilisation de la reconnaissance faciale, d’autant plus que ce type de données a été débattu avec son utilisation par la police.

En fin de compte, Bowman a déclaré que les individus devraient être plus conscients de leur activité en ligne et tenir compte de tous les dangers potentiels qui l’accompagnent.