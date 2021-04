LA nouvelle application de passeport pour les vaccins Covid ne sera pas prête pour la fin du verrouillage, ont averti les ministres du Cabinet hier soir.

Les vacanciers recevront des certificats de jab cet été, mais une nouvelle application NHS pour les stades et les festivals est encore « dans des mois » d’être prête.

Les responsables techniques de Whitehall convertissent l’application NHS pour stocker des données sur les jabs, les tests et les anticorps – mais elle est loin d’être prête.

Et ils ont dit que ce ne serait certainement pas prêt avant que Boris Johnson ne se soit engagé à lever complètement les restrictions à la fin du mois de juin.

Des sources de haut niveau affirment que les espoirs que l’application soit utilisée à temps pour Wembley accueillant la finale de l’Euro se sont estompés, avec une preuve de test sur papier ou par SMS susceptible d’être utilisée à la place.

Une source du Cabinet a déclaré: « NHSX, qui est derrière, est dans un désordre total et il va inévitablement être en retard. » Mais la nuit dernière, des sources de santé ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune inquiétude quant à la possibilité de livrer l’application à temps pour la saison estivale.

Le Premier ministre voudrait lancer des systèmes de certification des vaccins pour les voyages internationaux, dans le sens de laisser les Britanniques partir en vacances à partir du 17 mai.

Mais tout type de papier pour les grands événements ne pourra pas les utiliser tant que la technologie ne sera pas triée.

Le Premier ministre a déclaré plus tôt cette semaine: « dans le système actuel, vous n’avez besoin d’aucun type de certificat, vous n’aurez certainement besoin de rien sur les ouvertures du 17 mai, en supposant que nous y arrivions. »

Pendant ce temps, il est apparu hier que les principaux points chauds de l’été pourraient figurer sur la liste verte du Royaume-Uni lorsque les vacances redeviendraient légales le mois prochain.

On pense que les destinations insulaires sont très susceptibles de faire la réduction après que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’elles se verraient attribuer leur propre place dans la classification des feux de signalisation plus tôt cette semaine – reflétant les couloirs de voyage de l’année dernière.

Les îles Canaries espagnoles, les Açores portugaises et Malte pourraient figurer sur la liste en raison de leurs taux de vaccination élevés et de leurs faibles cas de virus.

La Grèce met également en place une campagne pour que tous ses insulaires soient les premiers à se faire prendre.

Et Fernando Valdés, secrétaire espagnol du tourisme, a déclaré hier (JEUDI) qu’il souhaitait «reprendre les vacances» dans six semaines.

Il a déclaré: «Nous sommes désespérés de vous accueillir cet été. Nous avons des conversations constantes avec les autorités britanniques. »

Le système de feux de signalisation pour évaluer les pays comme «verts», «orange» ou «rouges» est basé sur les taux de vaccination, les niveaux d’infection, s’il existe des variantes préoccupantes et la qualité de leur système de balayage génomique.

Les vacanciers pourront voyager vers des destinations «vertes» sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour, bien qu’ils devront payer un test PCR standard à leur retour.

Les pays «ambrés» – qui devraient inclure la majeure partie de l’Europe continentale – exigeront des voyageurs qu’ils se mettent en quarantaine chez eux pendant 10 jours à leur retour et paient pour deux tests PCR les jours deux et huit.

Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que jusqu’à 30 pays soient considérés comme des destinations sûres «vertes».

Il a déclaré: «Les pays qui seront probablement verts comprennent Israël, la Barbade, le Maroc, les Maldives, les Seychelles, la Grenade, Sainte-Lucie, Antigua et les territoires britanniques d’outre-mer des Bermudes, des îles Turques et Caïques, des îles Falkland, Sainte-Hélène et bien d’autres.

«En tant que tel, il est fort probable que 20 à 30 pays pourraient être verts dès le départ.»