Slack Technologies, a déclaré lundi que son service de messagerie sur le lieu de travail avait été frappé par une panne lundi, perturbant le travail à distance alors que les gens rentraient des vacances. La société a déclaré qu’elle enquêtait sur les problèmes de connexion affectant les utilisateurs et continuerait de partager des mises à jour toutes les 30 minutes jusqu’à ce que l’incident soit rétrogradé. Plus de 15 000 utilisateurs avaient initialement signalé des problèmes, selon le site Web de suivi des pannes Downdectector. Le nombre est descendu à plus de 4 000 utilisateurs jusqu’aux petites heures de mardi. Actuellement, Slack semble fonctionner correctement.

Downdetector ne suit les pannes qu’en rassemblant des rapports d’état à partir d’une série de sources, y compris les erreurs soumises par l’utilisateur sur sa plate-forme. La panne peut affecter un plus grand nombre d’utilisateurs. Alors que les entreprises du monde entier se tournent vers le travail à domicile en raison de COVID-19[feminine pandémie, la demande de services fournis par Slack et les équipes de Microsoft Corp a gagné du terrain alors que les bureaux organisent des réunions à distance. L’application de messagerie a ajouté plus de 20 000 clients payants au cours des deux derniers trimestres, portant le nombre total de clients payants à plus de 142 000.