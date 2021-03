Signal a vu une augmentation des téléchargements dans le monde entier après le 6 janvier, lorsque WhatsApp a mis à jour ses conditions de confidentialité, se réservant le droit de partager les données utilisateur, y compris l’emplacement et le numéro de téléphone, avec son parent Facebook et des unités telles que Instagram et Messenger. Signal a été téléchargé près de 510000 fois sur iOS en Chine, et a été téléchargé 100 millions de fois dans le monde sur l’App Store et Google Play combinés, selon la société de données Sensor Tower.

L’application de messagerie cryptée Signal ne semblait plus fonctionner en Chine sans l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) mardi matin, ont déclaré des utilisateurs du pays. Les cyber-autorités chinoises sont devenues de plus en plus strictes ces dernières années, élargissant le champ des applications, des médias et des sites de médias sociaux interdits dans le pays.

