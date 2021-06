L’application de médias sociaux Nextdoor s’associe à Moderna et Albertsons pour augmenter les taux de vaccination dans les communautés

Nextdoor, une application de médias sociaux locale, cherche à tirer parti des influenceurs de la communauté pour aider à stimuler les efforts de vaccination contre Covid-19 aux États-Unis alors que les taux de vaccination diminuent à travers le pays.

L’application, qui agit comme un babillard public numérique pour les quartiers, s’est associée aux épiceries du fabricant de médicaments Moderna et Albertsons sur une carte du vaccin Covid-19, qui a été lancée mardi. La carte permettra aux utilisateurs de localiser les sites de vaccination et de prendre rendez-vous.

« L’une des choses que nous savons sur les quartiers est … trouver le bon influenceur est la clé pour entrer dans la psyché de ce voisin et peut-être pour l’amener à changer d’avis », a déclaré Sarah Friar, PDG de Nextdoor, à Jim Cramer de CNBC dans une interview.

L’initiative intervient juste au moment où la Maison Blanche Biden a annoncé qu’elle n’atteindrait pas son objectif d’obtenir au moins une dose de vaccin dans le bras de 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet. Alors que l’administration s’attend à atteindre cette marque pour les adultes de 26 ans et plus. , la lacune existerait chez les jeunes adultes.

Dans une enquête auprès des utilisateurs de Nextdoor, la société privée a constaté que 37% de ses membres s’inscriraient pour prendre un jab s’ils avaient accès à plus d’informations et recevaient des encouragements, a déclaré Friar.

Alors que les sites de médias sociaux traditionnels comme Instagram ont tendance à utiliser les célébrités comme influenceurs, l’application Nextdoor, plus intime, prévoit d’utiliser des personnes hyperlocales, telles que des pasteurs ou des entraîneurs de football au lycée, pour convaincre les gens de se faire vacciner contre le virus.

« Ce sont en fait les personnes proches et chères qui sont à proximité de vous, les personnes en qui vous avez confiance, les personnes à qui vous parlez tous les jours, et il ne s’agit souvent pas d’elles qui vous disent le » pourquoi « de le faire », a déclaré le frère, qui a quitté Square pour rejoindre Nextdoor fin 2018. « Cela vous dit qu’ils l’ont fait, et c’est ce qui donne confiance aux gens. »

L’application est utilisée dans plus de 11 pays et 276 000 localités à travers le monde, dont près d’un foyer américain sur trois, selon l’entreprise.