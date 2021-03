Mais le titre a reçu un accueil glacial de la part des investisseurs. Deliveroo a été en proie à des inquiétudes quant aux risques pesant sur son modèle commercial si les régulateurs sévissaient contre l’économie des petits boulots. Uber a reclassé les 70000 de ses chauffeurs britanniques en tant que travailleurs ayant droit à un salaire minimum et à d’autres avantages plus tôt ce mois-ci, après que la Cour suprême du pays a décidé qu’un groupe de chauffeurs de l’application devait être traité comme des travailleurs.

L’application de livraison de nourriture – fondée et dirigée par l’entrepreneur américain et ancien analyste de Morgan Stanley Will Shu – est devenue l’une des start-ups les plus connues du Royaume-Uni.Elle emploie plus de 2000 personnes sur 12 marchés et utilise un réseau de plus de 100000 cyclistes. pour livrer de la nourriture à 115 000 restaurants et épiciers. En termes de valeur marchande, son introduction en bourse est la plus importante à avoir eu lieu à Londres depuis que Glencore est devenue publique il y a près de dix ans.

En comparaison, son rival américain DoorDash a vu ses actions bondir de plus de 85% le jour de l’ouverture de la bourse en décembre, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 60 milliards de dollars à l’époque. Plus près de chez nous, Deliveroo fait face à une concurrence féroce de la part d’Uber et Just Eat Takeaway. Cette rivalité a ajouté aux inquiétudes quant à la capacité de Deliveroo à augmenter ses marges et à devenir finalement rentable.

La cotation Deliveroo était dirigée par les banques d’investissement JPMorgan et Goldman Sachs, tandis que Bank of America Merrill Lynch, Citi, Jefferies et Numis faisaient également partie du syndicat. L’action a été surutilisée, mais cela ne l’a pas empêchée de flotter, laissant certains premiers investisseurs frustrés par la façon dont les banques d’investissement fixaient le prix des actions de la société.