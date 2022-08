L’application de livraison de nourriture s’excuse après avoir boycotté les tendances de Zomato sur Twitter

L’application de livraison de nourriture Zomato a présenté des excuses après que sa dernière publicité mettant en vedette Hrithik Roshan ait eu des ennuis pour avoir blessé les sentiments hindous pour se moquer du célèbre temple Mahakal. Dans la publicité récente, on peut entendre Roshan dire : « Thaali khane ka mann tha, Mahakaal se manga liya (voulait avoir un plateau de nourriture, alors je l’ai commandé à Mahakaal) ». Également connu sous le nom de temple Mahakal, il est dédié au seigneur Shiva et se trouve être parmi les 12 Jyotirlinga du pays. Il attire des passionnés du monde entier. “Certainement, ils ont reçu beaucoup d’argent pour insulter la foi hindoue et ils réagissent comme des innocents, nous devons aller au-delà de l’exigence d’excuses ce que je crois pas trop loin”, a écrit une personne sur Twitter alors qu’il partageait l’annonce sur la plateforme de médias sociaux.

Après le contrecoup massif auquel l’application de livraison de nourriture a été confrontée sur les réseaux sociaux, l’application de livraison en ligne s’est fermement excusée et a publié une clarification. Il y avait aussi des plaintes des prêtres du temple de Mahakal.

Nous avons quelque chose à partager – pic.twitter.com/6e1wVIpvIz – soins zomato (@zomatocare) 21 août 2022

Dans les excuses, l’entreprise a mentionné qu’elle “respecte profondément” les sentiments des habitants d’Ujjain. Il a en outre souligné que l’annonce n’est plus diffusée. “Nous présentons nos excuses les plus sincères, car l’intention ici n’a jamais été de blesser les croyances et les sentiments de qui que ce soit”, a écrit Zomato.

Malgré tous les efforts, la colère ne semble pas s’estomper et l’application reçoit toujours des critiques massives sur les réseaux sociaux.

#Zomato_Insults_Mahakal #Boycott_Zomato

Zomato devrait avoir à réfléchir avant de faire ce genre de publicité liée à la religion hindoue en Inde laïque‼️ pic.twitter.com/EfQDf9aoAX – Snehal Patil (@SnehalPatil4SP) 21 août 2022

Les saints hindous du temple de Mahakaleshwar ont condamné l’annonce par @Zomato mettant en vedette la superstar de Bollywood Hritik Roshan avec un slogan disant ‘Thaali khane ka man tha, Mahakaal se mangaa liya’ Les hindous s’unissent et demandent des excuses à Zomato !#Zomato_Insults_Mahakal #Boycott_Zomato pic.twitter.com/JPVWBqtaKY — Sanatan Prabhat (Kannada) (@Sanatan_Prabhat) 21 août 2022

#Zomato_Insults_Mahakal

Il semble que de telles publicités aient été faites pour nuire à l’hindouisme.❗️ Et de même, il faut penser à ce qui se serait passé si une telle publicité avait été faite sur une autre religion ⁉️#Boycott_Zomato pic.twitter.com/3moPndedfn — KRI$HNA $OWMYA️ (@KrishnaSowmya10) 21 août 2022

#Zomato_Insults_Mahakal#Boycott_Zomato Dans l’annonce Zomato L’acteur dit

“Thaali khane ka man tha, Mahakaal se mangaa liya”. Mahesh, le prêtre du temple, a déclaré que l’acteur et la publicité avaient blessé les sentiments de la communauté hindoue et insulté le temple de Mahakaleshwar. pic.twitter.com/7DHRDzRvED – Rashmi Krishna (@rakshabhatkn) 21 août 2022

#Zomato_Insults_Mahakal

Selon les rapports, les saints hindous du temple de Mahakaleshwar ont condamné la publicité dans laquelle l’acteur dit : « Thaali khane ka man tha, Mahakaal se mangaa liya (je voulais avoir un thaali, je l’ai commandé à Mahakaal) ».#Boycott_Zomato pic.twitter.com/k4tDVbSVVy – Ganesh Pansaré (@GA_Pansaré) 21 août 2022

Le collectionneur et président du comité du temple de Mahakal, Ashish Singh, a déclaré que la plaque de prasad du temple ne peut être prise que dans le temple de Mahakal. La plaque n’est envoyée nulle part.

Tous les comités du temple indien devraient protester contre cette publicité de Zomato#Zomato_Insults_Mahakal #Boycott_Zomato pic.twitter.com/ALtCFnHbat — bpshrinath (@bpshrinath) 21 août 2022

Une personne a écrit: «Zomato, qui sert des non-végétariens, veut gérer son entreprise en repassant le Prasad Thali du temple sacré Mahakal des hindous. Maintenant… Alors réveillez-vous mes braves frères hindous… Et montrez à Zomato et Hrithik Roshan leur plac légitime

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici