L’application de la loi sur la circulation à Kelowna s’intensifie face à l’augmentation de la distraction au volant

Avec une augmentation de 118 % des contraventions pour infraction au code de la route au cours des trois premiers mois de 2023, la GRC de Kelowna prépare le contrôle de la circulation pour le reste de l’année.

« Particulièrement sur la réduction des blessures graves et des collisions mortelles de véhicules à moteur », a déclaré le surintendant. Kara Triance a déclaré au conseil lors de sa réunion régulière du lundi 19 juin. « Se concentrer sur la vitesse, la distraction au volant, la conduite avec facultés affaiblies et l’application des lois aux intersections. »

En présentant les statistiques du premier trimestre de la GRC, Triance a déclaré que 688 contraventions avaient été délivrées entre janvier et mars 2023 par rapport à la même période l’an dernier, dont 34 % pour distraction au volant.

Triance a déclaré au conseil que la distraction au volant est aussi dangereuse que la conduite avec facultés affaiblies.

« La conduite avec facultés affaiblies fluctue, la distraction au volant étant la première cause de décès. »

Triance a ajouté que l’équipe de contrôle de la circulation est au complet et qu’avec l’amélioration des ressources par rapport à l’année dernière, les gens peuvent s’attendre à une application accrue.

« Nous encourageons tout le monde à poser vos appareils, à ralentir et à vous rappeler qu’il existe des pénalités importantes pour vitesse excessive et conduite avec facultés affaiblies. »

