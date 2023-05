L’application de fertilité Premom a partagé les données de santé des utilisateurs sans consentement, selon la FTC

L’application de suivi de la fertilité Premom, propriété d’Easy Healthcare, a été critiquée par le Commission fédérale du commercequi alléguait que la société partageait les données de santé des consommateurs avec des tiers comme Google, AppsFlyer et deux sociétés d’analyse et de marketing basées en Chine à des fins publicitaires sans le consentement des utilisateurs.

Premom est une application gratuite qui propose des outils de suivi de la fertilité, y compris le suivi des règles et de l’ovulation. La société vend également des kits de test d’ovulation.

L’enquête de la FTC a révélé que la société partageait les informations personnelles sur la santé des utilisateurs avec des tiers, telles que l’emplacement identifiable et les informations sur la santé et les activités sur l’application liées à la fertilité, aux règles et à la grossesse des utilisateurs.

Selon la Commission, la société n’a pas révélé aux utilisateurs qu’elle partagerait leurs informations de santé tout en trompant les utilisateurs sur ses pratiques de partage de données. La FTC affirme également que l’entreprise a enfreint la règle de notification des violations de la santé, qui oblige les entreprises qui collectent des informations personnelles sur la santé à informer les utilisateurs et le gouvernement d’une violation de données en omettant d’informer les utilisateurs de ses pratiques.

Premom a reçu pour instruction de s’abstenir de partager des informations de santé avec des tiers à des fins publicitaires ou à d’autres fins sans le consentement des utilisateurs, de mettre en place un programme complet de confidentialité et de sécurité pour protéger les informations des utilisateurs et de dire aux tiers de supprimer les informations collectées sans les utilisateurs. autorisation.

Easy Healthcare a été condamnée à payer des frais de règlement de 200 000 $ et n’a pas le droit de partager les données des utilisateurs à des fins publicitaires et avec des tiers sans le consentement des utilisateurs.

« Premom a rompu ses promesses et compromis la vie privée des consommateurs », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dit dans un communiqué. « Nous appliquerons vigoureusement la règle de notification des violations de la santé pour défendre les données de santé des consommateurs contre l’exploitation. Les entreprises qui collectent ces informations doivent être conscientes que la FTC ne tolérera pas les abus de confidentialité en matière de santé. »

LA GRANDE TENDANCE

Après Roe v.Wade a été annulécertains ont fait valoir que les données personnelles pourraient être utilisées contre des personnes susceptibles d’avoir demandé un avortement.

À la fin de l’année dernière, dix procureurs généraux des États a envoyé une lettre à Apple exhortant le géant de la technologie à ajouter de nouvelles protections pour les données de santé reproductive contenues dans des applications tierces hébergées sur l’App Store.

La Federal Trade Commission a réprimé les entreprises pour leurs pratiques de partage de données.

En février, le FTC La plate-forme présumée de coût des médicaments et de télésanté GoodRx a partagé les informations personnelles sur la santé des consommateurs avec des tiers comme Google et Facebook à des fins publicitaires.

L’agence a également déclaré que GoodRx autorisait des tiers à utiliser ces données à leurs propres fins internes, déformait sa conformité à la loi HIPAA et n’établissait pas de politiques sur la manière dont il devrait protéger les informations de santé personnelles de ses utilisateurs.

La société a accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars pour régler l’affaire, mais n’a admis aucun acte répréhensible.