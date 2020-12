Quelques jours seulement après qu’il ait été annoncé que Twitter pourrait débrancher son application de diffusion vidéo en direct Periscope, une annonce officielle de Periscope a confirmé que l’application serait interrompue d’ici mars 2021. La décision de fermer Periscope intervient sous forme de micro-blogging Twitter se concentre davantage sur Twitter Lives et d’autres options multimédias au sein de Twitter, comme les flottes récemment lancées. Twitter avait acquis Periscope en 2015 avant même le lancement de l’application, dans le cadre d’un mouvement visant à doubler les vidéos en direct.

L’équipe Periscope a annoncé le développement dans un post Medium aujourd’hui. «Aujourd’hui, nous partageons le fait que nous avons pris la décision difficile de mettre fin à Periscope en tant qu’application mobile distincte d’ici mars 2021», a déclaré le message de Medium. La société a déclaré que Periscope fermait ses portes car il était dans un état de mode de maintenance non durable depuis un certain temps. Au cours des deux dernières années, Periscope a connu une baisse d’utilisation et sait que le coût de prise en charge de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps. En outre, la société a déclaré que le laisser dans son état actuel ne fonctionnerait pas correctement par la communauté Periscope ou par Twitter, de sorte que de nombreuses fonctionnalités de Periscope seront intégrées dans la vie Twitter. « Nous croyons toujours au pouvoir de la vidéo en direct pour résoudre des problèmes importants, c’est pourquoi nous avons intégré la plupart des capacités de base de Periscope à Twitter », a déclaré la société.

Dans son annonce, Periscope a également déclaré qu’il aurait pris la décision plus tôt s’il n’y avait pas eu tous les projets qui ont été redéfinis en raison des événements inhabituels de 2020. «Nous partageons notre décision avec vous maintenant parce que nous voulons soyez transparent et honnête quant à notre situation et à la suite. «

Dans le cadre de l’arrêt, Periscope sera supprimé de tous les magasins d’applications d’ici mars 2021 et personne ne pourra créer un nouveau compte à partir de la prochaine version. Les diffusions partagées sur Twitter seront diffusées sous forme de rediffusions, et tous les diffuseurs pourront télécharger une archive de leurs diffusions et données Periscope avant que l’application ne soit supprimée en mars 2021.