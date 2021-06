L’application de crowdsourcing Premise « est utilisée par l’armée pour transformer les utilisateurs en SPIES à leur insu »

Une application de CROWDSOURCING est utilisée par l’armée américaine pour transformer les utilisateurs en SPIES sans qu’ils s’en rendent compte, selon un nouveau rapport.

Premise, détenue par une entreprise de San Francisco, verse aux gens une somme modique – généralement entre cinq et 10 cents – pour prendre des photos et effectuer des tâches mineures, certaines données ayant été achetées par le renseignement militaire.

Certaines des données recueillies par les utilisateurs de l’application Premise sont achetées par le renseignement militaire, révèle un nouveau rapport Crédit : Apple

Depuis 2017, l’application a reçu au moins 5 millions de dollars de projets militaires, notamment de contrats avec l’armée de l’air et l’armée, selon les registres des dépenses fédérales publiés par le Wall Street Journal.

Les demandes typiques incluent la prise de photos, le remplissage d’enquêtes ou la collecte de données de base telles que le comptage des guichets automatiques.

Selon Premise, la moitié de ses clients sont des entreprises privées à la recherche d’informations pour mieux comprendre le marché et leurs concurrents.

Le WSJ, cependant, a révélé que les utilisateurs de l’application de concert peuvent également contribuer à la collecte de renseignements du gouvernement sans s’en rendre compte.

Premise a commencé à travailler avec l’armée américaine et les gouvernements étrangers ces dernières années

Selon l’entreprise, 90 % de son travail consiste à essayer de comprendre la géographie humaine en payant des utilisateurs pour qu’ils remplissent des sondages afin de compiler des données pour les entreprises et autres organisations.

Premise a déclaré au WSJ qu’un plus petit nombre de projets impliquent de demander aux gens de prendre des photos ou de se promener et de collecter des données sur les signaux sans fil à proximité.

La société affirme qu’elle travaille avec des données accessibles au public, comparant la pratique à la façon dont Google et Apple cartographient les réseaux Wi-Fi à l’aide de systèmes d’exploitation téléphoniques.

« Les données recueillies auprès de nos contributeurs ont aidé à informer les décideurs politiques sur la meilleure façon de gérer l’hésitation à la vaccination, la susceptibilité à l’ingérence étrangère et la désinformation dans les élections, ainsi que l’emplacement et la nature des activités des gangs au Honduras », a déclaré le directeur général de Premise, Maury Blackman. WSJ.

« GARDER LA VRAIE INTENTION »

Les supports marketing de la société depuis 2019 indiquent qu’elle compte 600 000 contributeurs opérant dans 43 pays, dont l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie et le Yémen.

Dans un argumentaire de 2019 pour les forces américaines en Afghanistan, Premise a proposé trois utilisations potentielles qui pourraient être réalisées d’une manière qui « répond aux besoins d’information du commandant », rapporte le WSJ.

La société a déclaré qu’elle pourrait évaluer l’efficacité des opérations d’information américaines; rechercher et cartographier les principales structures sociales telles que les mosquées, les banques et les cybercafés ; et surveiller secrètement les signaux de la tour cellulaire et du Wi-Fi dans une zone de 100 kilomètres carrés.

La présentation a déclaré que les tâches pourraient être conçues pour « préserver la véritable intention » afin que les contributeurs ne sachent peut-être pas que cela faisait partie d’une opération gouvernementale.

Un autre document de Premise indique qu’il peut concevoir des « activités proxy », telles que le comptage des arrêts de bus ou des lignes électriques pour inciter les utilisateurs à se déplacer pendant que l’application collecte des données de fond sur les réseaux WiFi ou d’autres téléphones portables.

Premise a insisté sur le fait qu’il fonctionne avec des données accessibles au public et que la collecte de données open source de cette nature n’est pas un travail de renseignement,

« Ces données sont disponibles pour toute personne possédant un téléphone portable », a déclaré M. Blackman.

« Ce n’est pas unique ou secret. »

« Si certaines de nos données sont utilisées par les ministères pour façonner les politiques et protéger nos citoyens, nous en sommes fiers.

« Tous ceux qui collectent et utilisent Premise sont pleinement informés par les conditions d’utilisation publiques que les données open source, collectées par des » contributeurs « payants locaux à partir de leurs téléphones portables, pourraient être partagées avec n’importe quel client de Premise, y compris les agences gouvernementales. »

En juillet dernier, Premise – lancé en 2013 – aurait soumis un document au gouvernement britannique disant qu’il peut capturer plus de 100 types de métadonnées à partir des téléphones de ses contributeurs, tels que l’emplacement, le type, le niveau de batterie et les applications installées du téléphone, et fournir des détails aux clients payants.