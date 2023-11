L’application de chat vidéo Omegle ferme ses portes en raison d’une controverse sur l’utilisation pédophile

Ces dernières années, le site a été identifié dans une série d’affaires judiciaires comme une plate-forme utilisée par des pédophiles pour cibler des mineurs, et quelques jours plus tôt, il avait réglé une action civile en dommages-intérêts dans le cadre d’une de ces poursuites.

Fondé en 2009, Omegle est devenu un incontournable de la culture Internet et a finalement revendiqué des millions d’utilisateurs quotidiens. Pendant la pandémie, il a connu un renouveau lorsque les utilisateurs de TikTok ont ​​commencé à partager en ligne des enregistrements de leurs rencontres avec des inconnus – dont le ton variait de décalé à conflictuel, tout en conservant toujours un sentiment non filtré de l’inattendu.

L’annonce de la fermeture d’Omegle est intervenue quelques jours après que la plateforme ait réglé une action civile déposée devant un tribunal de l’Oregon. Un plaignant anonyme a intenté une action en dommages et intérêts, alléguant qu’Omegle avait mis au hasard la jeune fille de 11 ans avec un homme adulte qui l’avait agressée sexuellement en ligne pendant trois ans. La plainte a été déposée en 2021 et a déclaré que l’homme avait déjà plaidé coupable de possession de pornographie juvénile dans une affaire pénale.

Dans une autre affaire en août, un homme de Virginie a été condamné à 16 ans de prison fédérale après avoir admis avoir discuté avec « au moins » 1 000 filles sur Omegle et enregistré des centaines de vidéos explicites, plaidant coupable de production et de réception de pédopornographie. Selon les procureurs, Anthony Benton, 21 ans, a discuté avec des filles de différents âges. de 7 à 17 ans pendant trois ans à compter de 2020.

Plus tôt cette année, un rapport de BBC News a recensé plus de 50 cas d’abus sexuels impliquant un mineur dans le monde depuis 2021 mentionnant le site, dont 20 aux États-Unis.

“Le stress et les dépenses liés à cette lutte, couplés au stress et aux dépenses existants liés à l’exploitation d’Omegle et à la lutte contre son utilisation abusive, sont tout simplement trop élevés”, a déclaré K-Brooks. “Exploiter Omegle n’est plus viable, ni financièrement ni psychologiquement.”