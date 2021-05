L’application de caméra iPhone populaire Halide maintenant disponible sur l’iPad

Lux, les créateurs de la populaire application de caméra tierce Halide pour iPhone, ont maintenant publié leur application iPad. Halide pour iPad dispose d’une interface utilisateur repensée pour le plus grand écran et la taille de l’iPad.

Au lieu d’utiliser la même disposition pour les boutons que la version iPhone, Halide pour iPad propose une nouvelle disposition, qui place les commandes fréquemment utilisées dans un motif en nid d’abeille sur le côté de l’écran où vous tiendriez normalement l’iPad. D’autres commandes comme le sélecteur d’objectif et la mise au point manuelle sont sur le bord opposé. Les contrôles les moins fréquemment utilisés sont placés dans les coins.

Étant donné que l’écran de l’iPad n’a pas de zone vide en dehors du viseur en raison de la similitude du rapport hauteur / largeur du capteur et de l’écran, les commandes sont conçues pour être pliables afin de pouvoir être rangées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires.

L’interface utilisateur peut également être inversée si vous êtes un utilisateur gaucher. Appuyez simplement sur l’icône des paramètres et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur un bouton pour permuter les commandes latérales gauche et droite.

La fonction Pro View est probablement la fonctionnalité la plus intéressante de l’application iPad. Dans ce mode, le viseur est délibérément réduit afin que vous puissiez vous concentrer sur l’ensemble du cadre à la fois, ce qui peut être plus difficile sur l’écran plus grand de l’iPad. Cela vous permet de mieux juger la composition avant de capturer la photo, en vous assurant que tout est correctement cadré. Bien que cela semble contre-intuitif, avoir parfois un très grand viseur signifie que vous avez tendance à avoir une vision tunnel au milieu tout en ignorant les bords. Cette fonctionnalité évite cela.

Avec le viseur maintenant plus petit, il y a plus de zone sur les côtés. Cet espace est maintenant rempli d’autres éléments, tels qu’un histogramme des couleurs en temps réel et une forme d’onde RVB, une mise au point manuelle et des commandes d’obturation et ISO.

Enfin, l’application est également livrée avec une deuxième icône, un gris beaucoup plus foncé pour correspondre aux modèles d’iPad Space Grey.

Outre toutes ces nouvelles fonctionnalités, Halide pour iPad a toutes les mêmes fonctionnalités que la version iPhone, y compris la possibilité de filmer en RAW, bien que ProRAW soit actuellement limité à l’iPhone 12 Pro uniquement.

Halide est une application universelle, ce qui signifie que si vous possédez l’application sur l’iPhone, l’application iPad est incluse dans le prix. Vous pouvez soit acheter l’application moyennant des frais uniques, soit vous abonner avec les plans mensuels ou annuels.

